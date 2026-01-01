Installera evcc med en klicksinstallation.
Solcellsstyrd laddningskontroller för elbilar och energihanterare för hemmet för hundratals laddboxar, växelriktare och fordon.
Välj en VPS-prenumeration för evcc
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med evcc
evcc är en laddningskontroll för elbilar med öppen källkod och ett energihanteringssystem för hemmet som prioriterar att ladda din elbil med egenproducerad solenergi istället för el från elnätet. Den ansluter till hundratals laddboxar, solcellsinverterare, batterilagringssystem, smarta elmätare och fordons-API:er för att koordinera laddningen baserat på live-överskott från solceller, dynamiska eltariffer och batteriets laddningsstatus.
Att själv hosta evcc på din egen VPS håller enhetsuppgifter, laddningshistorik och automationslogik helt under din kontroll, tar bort allt beroende av molntjänster från leverantörer och säkerställer att dina laddningsstrategier fortsätter att fungera tillförlitligt när solen skiner.
Viktiga funktioner i evcc
Solöverskottsladdning
Laddar din elbil med överskottsenergi från solceller i realtid, maximerar egenförbrukningen och minimerar nätimporten.
Dynamiskt tariffstöd
Schemalägger laddning under de billigaste timmarna med dynamiska eltariffer som Tibber, aWATTar och Octopus.
Hundratals enheter
Integreras med laddare, mätare, växelriktare och fordon från ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei och många fler.
Webbläsarbaserad installation
Konfigurera laddboxar, fordon, mätare och laddpunkter via ett guidat webbgränssnitt utan att redigera YAML-filer manuellt.
Hembatteri aktivt
Samordnar elbilsladdning med husbatteriets laddningsstatus så att ditt husbatteri inte förlorar sin laddning för att driva bilen.
REST- och MQTT-API:er
Tillhandahåller ett fullständigt REST- och MQTT-API för Home Assistant, openHAB, Node-RED och anpassade automatiseringar.
Varför köra evcc på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.