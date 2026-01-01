evcc är en laddningskontroll för elbilar med öppen källkod och ett energihanteringssystem för hemmet som prioriterar att ladda din elbil med egenproducerad solenergi istället för el från elnätet. Den ansluter till hundratals laddboxar, solcellsinverterare, batterilagringssystem, smarta elmätare och fordons-API:er för att koordinera laddningen baserat på live-överskott från solceller, dynamiska eltariffer och batteriets laddningsstatus.

Att själv hosta evcc på din egen VPS håller enhetsuppgifter, laddningshistorik och automationslogik helt under din kontroll, tar bort allt beroende av molntjänster från leverantörer och säkerställer att dina laddningsstrategier fortsätter att fungera tillförlitligt när solen skiner.