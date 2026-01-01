Driftsätt Notifiarr med en klicksinstallation.
En enhetlig klient för Notifiarr.com som kopplar samman din mediestack med kraftfulla aviserings- och automatiseringsflöden.
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Vad du kan bygga med Notifiarr
Notifiarr är en självhävd klient för Notifiarr.com-tjänsten, som möjliggör djup integration mellan din medieautomatiseringsstack – inklusive Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och Plex – och ett centraliserat meddelandesystem. Den fungerar som en brygga mellan dina lokala tjänster och Notifiarr.com, vidarebefordrar händelser, utlöser anpassade arbetsflöden och levererar realtidsvarningar till Discord, Slack och andra plattformar.
Genom att köra Notifiarr-klienten på din egen VPS behåller ni full kontroll över era medieintegreringar utan att exponera enskilda tjänster för internet. Konfigurera allt via ett rent webbgränssnitt, övervaka systemets hälsa och dirigera meddelanden precis dit ni behöver dem.
Viktiga funktioner i Notifiarr
Starr App-integration
Anslut Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och mer för att vidarebefordra mediehändelser och utlösa anpassade aviseringar automatiskt.
Discord-aviseringar
Leverera rika, anpassningsbara aviseringar till Discord-kanaler med medieinnehåll, metadata och åtgärdsknappar.
Systemhälsoövervakning
Övervaka diskutrymme, CPU, minne och enhetshälsa från en enda översikt med automatiserade varningar.
Plex och Tautulli Support
Få uppdateringar om aktuell uppspelning, uppspelningshändelser och meddelanden om användaraktivitet direkt från din Plex Media Server.
Multiplattformsvarningar
Dirigera aviseringar till Slack, Telegram, e-post och andra plattformar tillsammans med Discord för flexibel leverans.
Varför köra Notifiarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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