Notifiarr är en självhävd klient för Notifiarr.com-tjänsten, som möjliggör djup integration mellan din medieautomatiseringsstack – inklusive Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och Plex – och ett centraliserat meddelandesystem. Den fungerar som en brygga mellan dina lokala tjänster och Notifiarr.com, vidarebefordrar händelser, utlöser anpassade arbetsflöden och levererar realtidsvarningar till Discord, Slack och andra plattformar.

Genom att köra Notifiarr-klienten på din egen VPS behåller ni full kontroll över era medieintegreringar utan att exponera enskilda tjänster för internet. Konfigurera allt via ett rent webbgränssnitt, övervaka systemets hälsa och dirigera meddelanden precis dit ni behöver dem.