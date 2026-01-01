Driftsätt MicroBin med en klicksinstallation.
Lättviktig självhyst pastebin och fildelare i Rust med QR-koder, utgående pastes och inbyggd URL-förkortare.
Välj en VPS-prenumeration för MicroBin
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MicroBin
MicroBin är en liten, snabb, fullfjädrad pastebin- och fildelningstjänst skriven i Rust. En enda binärfil hanterar webbgränssnittet, filuppladdningar, delning av textklipp, URL-förkortning och en administratörspanel – ingen extern databas, ingen PHP-körtid, inget tungt beroendeträd. Standarddistributionen är avsiktligt minimal så att den förblir användbar på en liten VPS, samtidigt som den täcker de vanliga användningsområdena som får människor att självhosta en pastebin.
Att självhosta MicroBin på din egen VPS håller delade textklipp, skärmdumpar och korta länkar inom din infrastruktur istället för hos offentliga tjänster som utvinner trafikmönster eller infogar reklam. Du kan lösenordsskydda textklipp, ställa in dem för att brännas efter läsning, kryptera dem klientbaserat eller fästa dem permanent, och varje textklipp levereras med en QR-kod och en kort URL för snabb mobil överlämning.
Viktiga funktioner i MicroBin
Inklistringar och filuppladdningar
Dela textutdrag och ladda upp filer av valfri typ med storleksbegränsningar, automatisk syntaxmarkering och förhandsvisningar direkt i texten.
Inbyggd URL-förkortare
Förvandla långa länkar till korta, varumärkesanpassade URL:er som ligger på din egen domän, utan att behöva sätta upp en separat förkortningstjänst.
Utgående och brännbara inklistringar
Välj standardutgångsperioder, läs-och-förstör-semantik, eller fäst inlägg permanent för att balansera lagring med integritet.
Klientbaserad kryptering
Valfri klientkryptering säkerställer att servern aldrig ser klartext för känsliga utdrag som man delar med en lösenfras.
QR-koder och admin-gränssnitt
Varje inklistring får en QR-kod för mobil överlämning. En adminpanel låter dig bläddra, redigera eller ta bort valfri inklistring från en och samma skärm.
Enkel Rust binärfil
Ingen extern databas, ingen Redis, inga bakgrundsarbetare — bara en liten Rust-process som fungerar smidigt på de minsta VPS-planerna.
Varför köra MicroBin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.