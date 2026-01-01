MicroBin är en liten, snabb, fullfjädrad pastebin- och fildelningstjänst skriven i Rust. En enda binärfil hanterar webbgränssnittet, filuppladdningar, delning av textklipp, URL-förkortning och en administratörspanel – ingen extern databas, ingen PHP-körtid, inget tungt beroendeträd. Standarddistributionen är avsiktligt minimal så att den förblir användbar på en liten VPS, samtidigt som den täcker de vanliga användningsområdena som får människor att självhosta en pastebin.

Att självhosta MicroBin på din egen VPS håller delade textklipp, skärmdumpar och korta länkar inom din infrastruktur istället för hos offentliga tjänster som utvinner trafikmönster eller infogar reklam. Du kan lösenordsskydda textklipp, ställa in dem för att brännas efter läsning, kryptera dem klientbaserat eller fästa dem permanent, och varje textklipp levereras med en QR-kod och en kort URL för snabb mobil överlämning.