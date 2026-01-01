MicroRealEstate är en fastighetshanteringsapplikation med öppen källkod, byggd specifikt för oberoende hyresvärdar och små fastighetsteam. Den konsoliderar hyresgästregister, hyreskontrakt, hyresspårning och dokumentgenerering till en enda självhostad arbetsyta, vilket eliminerar enhetsavgifter och kompromisser med datadelning som kommersiella fastighetshanterings-SaaS innebär.

Att själv hosta MicroRealEstate på din egen VPS håller känslig hyresgästinformation, hyresavtal och betalningshistorik under din fulla kontroll. Mikrotjänstarkitekturen separerar tydligt hyresvärdsportalen, hyresgästportalen, dokumentgeneratorn och e-posttjänsten, vilket gör det enkelt att hantera uthyrningar i vilken skala som helst utan återkommande programvarukostnader.