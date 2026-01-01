Installera MicroRealEstate med ett klick.
Fastighetshantering med öppen källkod för hyresvärdar: hyresavtal, hyror, hyresgäster och dokumentlagring på en enda självhostad plattform.
Välj en VPS-prenumeration för MicroRealEstate
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MicroRealEstate
MicroRealEstate är en fastighetshanteringsapplikation med öppen källkod, byggd specifikt för oberoende hyresvärdar och små fastighetsteam. Den konsoliderar hyresgästregister, hyreskontrakt, hyresspårning och dokumentgenerering till en enda självhostad arbetsyta, vilket eliminerar enhetsavgifter och kompromisser med datadelning som kommersiella fastighetshanterings-SaaS innebär.
Att själv hosta MicroRealEstate på din egen VPS håller känslig hyresgästinformation, hyresavtal och betalningshistorik under din fulla kontroll. Mikrotjänstarkitekturen separerar tydligt hyresvärdsportalen, hyresgästportalen, dokumentgeneratorn och e-posttjänsten, vilket gör det enkelt att hantera uthyrningar i vilken skala som helst utan återkommande programvarukostnader.
Viktiga funktioner i MicroRealEstate
Leasinghantering
Generera hyresavtal från anpassningsbara mallar och lagra varje kontrakt, tillägg och dokument kopplat till varje hyresförhållande på ett ställe.
Hyresbetalningsuppföljning
Registrera inkommande betalningar och övervaka förfallna saldon för varje enhet, med automatisk avisering och kvittogenerering för hyresgäster.
Hyresgästportal
Dedikerat gränssnitt för hyresgäster låter hyresgästerna granska sitt hyresavtal, se sin betalningshistorik och ladda ner kvitton utan att kontakta hyresvärden.
Anpassade dokument
Skapa meddelanden, brev och tillkännagivanden från återanvändbara mallar så att kommunikationen med hyresgästerna förblir konsekvent och professionell.
Lagsamarbete
Bjud in medarbetare för att dela på arbetet med fastighetsförvaltning, vilket gör plattformen lämplig för både oberoende hyresvärdar och fastighetsföretag.
E-postaviseringar
Anslut SMTP, Mailgun eller Gmail för att skicka kvitton, massutskick och hyresgästinbjudningar direkt från applikationen.
Varför köra MicroRealEstate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.