Driftsätt openrouteservice med enklicksinstallation.
Självhostad ruttmotor baserad på OpenStreetMap-data med vägbeskrivningar, isochroner och matris-API:er för bilar, cyklar och fotgängare.
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Vad du kan bygga med openrouteservice
openrouteservice är en ruttmotor med öppen källkod som HeiGIT utvecklar och som omvandlar OpenStreetMap-data till produktionsklara vägbeskrivningar, tid-distansmatriser och isokrona räckviddspolygoner. Till skillnad från kommersiella kart-API:er ger den utvecklare en gratis, helt transparent routing-backend med profiler anpassade för bilar, tunga fordon, cyklar, fotgängare och rullstolar.
Att själv hosta openrouteservice på din egen VPS tar bort prissättning per förfrågan, frekvensbegränsningar och datadelning med tredje part. Du kontrollerar vilka regioner och profiler som laddas, du håller kundkoordinater privata, och du kan utöka motorn med anpassade OSM-utdrag, restriktioner och höjddata skräddarsydda för din applikation.
Viktiga funktioner i openrouteservice
Vägbeskrivningar API
Beräkna punkt-till-punkt-rutter och rutter med flera stopp med sväng-för-sväng-instruktioner, geometri och höjddata över flera transportprofiler.
Isokron nåbarhet
Generera tidsbaserade eller avståndsbaserade polygoner som exakt visar hur långt en användare kan resa från valfri startpunkt inom en given budget.
Matriskalkyler
Beräkna restider och avstånd från många till många i en enda förfrågan, perfekt för logistik, expediering och optimering av leveranszoner.
Flera transportprofiler
Levereras med anpassade profiler för bilar, lastbilar, cyklar, fotgängare och rullstolar, som alla respekterar OSM:s åtkomstregler och begränsningar.
Drivs av OpenStreetMap
Ladda valfritt OSM PBF-extrakt från Geofabrik eller din egen källa för att tillhandahålla helt fristående ruttplanering för de regioner du faktiskt behöver.
OpenAPI och Swagger UI
Standardkompatibelt REST API med inbyggd Swagger-dokumentation gör det enkelt att integrera routing i webb-, mobil- och backend-appar.
Varför köra openrouteservice på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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