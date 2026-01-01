openrouteservice är en ruttmotor med öppen källkod som HeiGIT utvecklar och som omvandlar OpenStreetMap-data till produktionsklara vägbeskrivningar, tid-distansmatriser och isokrona räckviddspolygoner. Till skillnad från kommersiella kart-API:er ger den utvecklare en gratis, helt transparent routing-backend med profiler anpassade för bilar, tunga fordon, cyklar, fotgängare och rullstolar.

Att själv hosta openrouteservice på din egen VPS tar bort prissättning per förfrågan, frekvensbegränsningar och datadelning med tredje part. Du kontrollerar vilka regioner och profiler som laddas, du håller kundkoordinater privata, och du kan utöka motorn med anpassade OSM-utdrag, restriktioner och höjddata skräddarsydda för din applikation.