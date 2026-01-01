Installera Apache Tika med en klicksinstallation.
Öppen källkods verktygslåda för innehållsanalys som upptäcker och extraherar metadata och text från över tusen filtyper.
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Vad du kan bygga med Apache Tika
Apache Tika är ett ramverk för innehållsdetektering och analys som exponerar ett enda REST API för att extrahera text, metadata och struktur från över tusen filformat, inklusive PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, bilder, ljud, video och arkivfiler. Istället för att integrera dussintals parserbibliotek per format, skickar applikationer råa byte till Tika Server och får normaliserad utdata.
Att själv hosta Tika Server på din egen VPS håller dokumentinnehållet på infrastruktur som du kontrollerar — viktigt för konfidentiella kontrakt, interna register och reglerad data — samtidigt som det tar bort dokumentavgifter och hastighetsbegränsningar som hostade extraktions-API:er tar ut. Den fullständiga avbildningen kommer med Tesseract OCR och GDAL, så att skannade PDF-filer och bildfiler är sökbara direkt.
Viktiga funktioner i Apache Tika
Tusen-plus format
Bearbeta PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, bilder, ljud, video och dussintals arkivformat genom ett konsekvent REST-gränssnitt.
Inbyggd OCR
Det fullständiga bildpaketet levereras med Tesseract och språkpaket för engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Detta gör att skannade PDF-filer och bildfiler ger sökbar text utan extra tjänster.
REST API-server
Slutpunkter för textutvinning, metadata, språkidentifiering och MIME-typidentifiering låter alla backend-system integrera dokumentbehandling med en enkel HTTP POST.
Språkdetektering
Identifiera språket i all extraherad text automatiskt, vilket möjliggör efterföljande sökindexering, översättning och dirigeringsflöden utan att inkludera extra bibliotek.
Pipeline klar
Fungerar som extraktionssteg för sökplattformar, RAG-intag, e-discovery-arbetsflöden och digitala bevarandesystem som behöver normaliserad text från heterogena dokument.
Varför köra Apache Tika på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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