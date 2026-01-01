Upp till 69 % rabatt på Apache Tika

Installera Apache Tika med en klicksinstallation.

Öppen källkods verktygslåda för innehållsanalys som upptäcker och extraherar metadata och text från över tusen filtyper.

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AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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Installera Apache Tika med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90 kr
243,90 kr /mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

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Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Tika

Apache Tika är ett ramverk för innehållsdetektering och analys som exponerar ett enda REST API för att extrahera text, metadata och struktur från över tusen filformat, inklusive PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, bilder, ljud, video och arkivfiler. Istället för att integrera dussintals parserbibliotek per format, skickar applikationer råa byte till Tika Server och får normaliserad utdata.

Att själv hosta Tika Server på din egen VPS håller dokumentinnehållet på infrastruktur som du kontrollerar — viktigt för konfidentiella kontrakt, interna register och reglerad data — samtidigt som det tar bort dokumentavgifter och hastighetsbegränsningar som hostade extraktions-API:er tar ut. Den fullständiga avbildningen kommer med Tesseract OCR och GDAL, så att skannade PDF-filer och bildfiler är sökbara direkt.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Tika

Tusen-plus format

Bearbeta PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, bilder, ljud, video och dussintals arkivformat genom ett konsekvent REST-gränssnitt.

Inbyggd OCR

Det fullständiga bildpaketet levereras med Tesseract och språkpaket för engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Detta gör att skannade PDF-filer och bildfiler ger sökbar text utan extra tjänster.

REST API-server

Slutpunkter för textutvinning, metadata, språkidentifiering och MIME-typidentifiering låter alla backend-system integrera dokumentbehandling med en enkel HTTP POST.

Språkdetektering

Identifiera språket i all extraherad text automatiskt, vilket möjliggör efterföljande sökindexering, översättning och dirigeringsflöden utan att inkludera extra bibliotek.

Pipeline klar

Fungerar som extraktionssteg för sökplattformar, RAG-intag, e-discovery-arbetsflöden och digitala bevarandesystem som behöver normaliserad text från heterogena dokument.

Varför köra Apache Tika på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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