Apache Tika är ett ramverk för innehållsdetektering och analys som exponerar ett enda REST API för att extrahera text, metadata och struktur från över tusen filformat, inklusive PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, bilder, ljud, video och arkivfiler. Istället för att integrera dussintals parserbibliotek per format, skickar applikationer råa byte till Tika Server och får normaliserad utdata.

Att själv hosta Tika Server på din egen VPS håller dokumentinnehållet på infrastruktur som du kontrollerar — viktigt för konfidentiella kontrakt, interna register och reglerad data — samtidigt som det tar bort dokumentavgifter och hastighetsbegränsningar som hostade extraktions-API:er tar ut. Den fullständiga avbildningen kommer med Tesseract OCR och GDAL, så att skannade PDF-filer och bildfiler är sökbara direkt.