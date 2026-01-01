Installera Kaneo med ett klick.
Projektledningsverktyg med öppen källkod, utformat för enkelhet, med kanban-tavlor, uppgiftshantering och GitHub-integration.
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Vad du kan bygga med Kaneo
Kaneo är en självhostad projektledningsapplikation som fokuserar på att ge team det de behöver utan onödig komplexitet. Den organiserar arbete genom projekt, uppgifter och kanban-tavlor, med samarbete i realtid via WebSocket-anslutningar så att teammedlemmar ser uppdateringar utan att behöva uppdatera sidan.
Till skillnad från projektledningsverktyg för företag som lägger till lager av sällan använda funktioner, har Kaneo ett minimalt gränssnitt. Det integrerar sig med GitHub-förråd för att länka kodändringar till projektuppgifter, och stöder GitHub OAuth så att team kan autentisera sig med befintliga utvecklarkonton. Du lagrar all projektdata i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Kaneo
Kanban tasktavlor
Se projektarbetet som flyttbara uppgiftskort i arbetsflödeskolumner. Det ger hela teamet en gemensam överblick över vad som pågår och vad som är klart.
GitHub-integration
Anslut GitHub-förråd till projekt och synkronisera kodaktivitet direkt till projektets tidslinje utan att växla mellan verktyg.
Realtidssamarbete
WebSocket-anslutningar skickar tavluppdateringar till alla aktiva teammedlemmar omedelbart, så att tavlan alltid återspeglar det aktuella läget utan manuella uppdateringar.
GitHub OAuth-inloggning
Teammedlemmar loggar in med sina befintliga GitHub-konton, vilket tar bort behovet av att hantera separata inloggningsuppgifter för projektverktyget.
Minimal genom design
Kaneo levererar endast de funktioner som team faktiskt använder – projekt, uppgifter och tavlor – utan den konfigurationskomplexitet som finns hos företagsalternativ.
Varför köra Kaneo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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