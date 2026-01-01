Kaneo är en självhostad projektledningsapplikation som fokuserar på att ge team det de behöver utan onödig komplexitet. Den organiserar arbete genom projekt, uppgifter och kanban-tavlor, med samarbete i realtid via WebSocket-anslutningar så att teammedlemmar ser uppdateringar utan att behöva uppdatera sidan.

Till skillnad från projektledningsverktyg för företag som lägger till lager av sällan använda funktioner, har Kaneo ett minimalt gränssnitt. Det integrerar sig med GitHub-förråd för att länka kodändringar till projektuppgifter, och stöder GitHub OAuth så att team kan autentisera sig med befintliga utvecklarkonton. Du lagrar all projektdata i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.