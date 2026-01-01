Sonarr är en omfattande hanterare för TV-serier och en personlig videoinspelare för Usenet- och BitTorrent-användare. Den övervakar RSS-flöden för nya avsnittsreleaser, laddar automatiskt ner dem via din föredragna nedladdningsklient och organiserar de resulterande filerna med konsekvent namngivning – allt utan manuell inblandning. Som en kärnmedlem i arr-sviten integreras Sonarr sömlöst med Radarr, Prowlarr och medieservrar som Plex och Jellyfin.

Att driftsätta Sonarr på din VPS innebär att den körs dygnet runt, och fångar nya releaser i samma ögonblick som de dyker upp, även när din hemdator är avstängd. Beständig lagring skyddar dina bibliotekskonfigurationer och kvalitetsprofiler, medan REST API:et möjliggör integration med verktyg för förfrågningshantering för att bygga ett helt automatiserat hemmamediaekosystem.