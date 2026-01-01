Installera Sonarr med ett klick.
Automatisk TV-seriehanterare som övervakar, laddar ner, döper om och organiserar avsnitt från Usenet och torrents.
Välj en VPS-prenumeration för Sonarr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Sonarr
Sonarr är en omfattande hanterare för TV-serier och en personlig videoinspelare för Usenet- och BitTorrent-användare. Den övervakar RSS-flöden för nya avsnittsreleaser, laddar automatiskt ner dem via din föredragna nedladdningsklient och organiserar de resulterande filerna med konsekvent namngivning – allt utan manuell inblandning. Som en kärnmedlem i arr-sviten integreras Sonarr sömlöst med Radarr, Prowlarr och medieservrar som Plex och Jellyfin.
Att driftsätta Sonarr på din VPS innebär att den körs dygnet runt, och fångar nya releaser i samma ögonblick som de dyker upp, även när din hemdator är avstängd. Beständig lagring skyddar dina bibliotekskonfigurationer och kvalitetsprofiler, medan REST API:et möjliggör integration med verktyg för förfrågningshantering för att bygga ett helt automatiserat hemmamediaekosystem.
Viktiga funktioner i Sonarr
Automatiserad avsnittsövervakning
Spårar kommande avsnitt via RSS-flöden och laddar ner dem automatiskt så snart nya avsnitt blir tillgängliga.
Kvalitetsprofilhantering
Definiera föredragna upplösningar, codecs och filstorlekar per serie, och låt Sonarr uppgradera till bättre versioner automatiskt när de dyker upp.
Ladda ner klientintegration
Ansluter till qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet och mer — med stöd för både torrent- och Usenet-arbetsflöden från ett enda gränssnitt.
Mediaserversynkronisering
Utlöser automatiska biblioteksuppdateringar i Plex, Jellyfin, Emby och Kodi efter varje nedladdning, vilket håller din medieserver uppdaterad utan manuella uppdateringar.
Säsongspaketshantering
Bearbetar intelligent nedladdningar av säsongspaket genom att extrahera enskilda avsnitt och matcha dem med övervakade serieposter.
Varför köra Sonarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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