SuperTokens är ett open source-alternativ till proprietära autentiseringstjänster som Auth0 och Firebase Auth. Det tillhandahåller ett backend Core API som dina applikationer integrerar med genom att använda officiella SDK:er för React, Node.js, Python, Go och mobila plattformar. SuperTokens hanterar inloggning med e-post/lösenord, lösenordsfria flöden, social OAuth, multifaktorautentisering, avancerad sessionshantering med automatisk tokenförnyelse och skydd mot vanliga autentiseringsattacker – allt via ett väldokumenterat API.

Att själv hosta SuperTokens innebär att användaruppgifter och sessionsdata förblir i din PostgreSQL-databas under din fulla kontroll, utan pris per användare som skalar upp mot dig när din applikation växer. Denna mall distribuerar SuperTokens Core med PostgreSQL redo för produktionsanvändning.