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Autentiseringsbackend med öppen källkod, med sessionshantering, lösenordsfri inloggning, social OAuth och MFA — ett självhostat alternativ till Auth0 och Firebase Auth.

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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SuperTokens

SuperTokens är ett open source-alternativ till proprietära autentiseringstjänster som Auth0 och Firebase Auth. Det tillhandahåller ett backend Core API som dina applikationer integrerar med genom att använda officiella SDK:er för React, Node.js, Python, Go och mobila plattformar. SuperTokens hanterar inloggning med e-post/lösenord, lösenordsfria flöden, social OAuth, multifaktorautentisering, avancerad sessionshantering med automatisk tokenförnyelse och skydd mot vanliga autentiseringsattacker – allt via ett väldokumenterat API.

Att själv hosta SuperTokens innebär att användaruppgifter och sessionsdata förblir i din PostgreSQL-databas under din fulla kontroll, utan pris per användare som skalar upp mot dig när din applikation växer. Denna mall distribuerar SuperTokens Core med PostgreSQL redo för produktionsanvändning.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SuperTokens

Flera autentiseringsmetoder

Stöder e-post/lösenord, lösenordsfria magiska länkar och sociala OAuth-leverantörer direkt – lägg till de flöden dina användare förväntar sig utan anpassad kod.

Avancerad sessionhantering

Hanterar tokenrotation, automatisk uppdatering och återkallande av sessioner säkert, och skyddar användare mot sessionskapning och fixeringsattacker.

Färdiga UI-komponenter

Drop-in React-, Vue- och Angular-komponenter för inloggning, registrering och återställning av lösenord som matchar ditt varumärke utan att behöva bygga autentiseringsgränssnitt från grunden.

Multifaktorautentisering

Lägg till TOTP- eller e-postbaserad MFA till valfritt autentiseringsflöde utan tredjepartstjänster eller extra avgifter per användare.

Roller och behörigheter

Tilldela roller till användare och tillämpa behörighetskontroller i din applikation med SuperTokens inbyggda användarhantering och roller-API.

Varför köra SuperTokens på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
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