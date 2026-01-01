Installera SuperTokens med ettklicksinstallation.
Autentiseringsbackend med öppen källkod, med sessionshantering, lösenordsfri inloggning, social OAuth och MFA — ett självhostat alternativ till Auth0 och Firebase Auth.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SuperTokens
SuperTokens är ett open source-alternativ till proprietära autentiseringstjänster som Auth0 och Firebase Auth. Det tillhandahåller ett backend Core API som dina applikationer integrerar med genom att använda officiella SDK:er för React, Node.js, Python, Go och mobila plattformar. SuperTokens hanterar inloggning med e-post/lösenord, lösenordsfria flöden, social OAuth, multifaktorautentisering, avancerad sessionshantering med automatisk tokenförnyelse och skydd mot vanliga autentiseringsattacker – allt via ett väldokumenterat API.
Att själv hosta SuperTokens innebär att användaruppgifter och sessionsdata förblir i din PostgreSQL-databas under din fulla kontroll, utan pris per användare som skalar upp mot dig när din applikation växer. Denna mall distribuerar SuperTokens Core med PostgreSQL redo för produktionsanvändning.
Viktiga funktioner i SuperTokens
Flera autentiseringsmetoder
Stöder e-post/lösenord, lösenordsfria magiska länkar och sociala OAuth-leverantörer direkt – lägg till de flöden dina användare förväntar sig utan anpassad kod.
Avancerad sessionhantering
Hanterar tokenrotation, automatisk uppdatering och återkallande av sessioner säkert, och skyddar användare mot sessionskapning och fixeringsattacker.
Färdiga UI-komponenter
Drop-in React-, Vue- och Angular-komponenter för inloggning, registrering och återställning av lösenord som matchar ditt varumärke utan att behöva bygga autentiseringsgränssnitt från grunden.
Multifaktorautentisering
Lägg till TOTP- eller e-postbaserad MFA till valfritt autentiseringsflöde utan tredjepartstjänster eller extra avgifter per användare.
Roller och behörigheter
Tilldela roller till användare och tillämpa behörighetskontroller i din applikation med SuperTokens inbyggda användarhantering och roller-API.
Varför köra SuperTokens på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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