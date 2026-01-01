Installera Invidious med ett klicks installation.
Sekretessvänligt alternativt gränssnitt för YouTube som låter dig titta på videor utan annonser, spårning eller ett Google-konto.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Invidious
Invidious är ett öppen källkodsbaserat, integritetsvänligt alternativt gränssnitt för YouTube som låter tittare titta på videor, bläddra bland kanaler och följa prenumerationer utan att utsätta sig för YouTubes spårning, reklam eller kontokrav. Webbgränssnittet hämtar videodata via en server-sidig proxy, så YouTube ser aldrig tittarens IP-adress, webbläsarfingeravtryck eller sessionskakor – endast Invidious-instansens IP visas i YouTubes loggar.
Att självhosta Invidious på din VPS ger dig en personlig, reklamfri YouTube-visningsupplevelse plus möjligheten att dela med vänner och familj. Prenumerationer, spellistor och visningshistorik lagras i en privat PostgreSQL-databas på din server istället för i ditt Google-konto, och RSS-flöden låter dig följa kanaler utan att någonsin öppna youtube.com.
Viktiga funktioner i Invidious
Ingen spårning eller annonser
Din server proxierar videor, så att YouTube aldrig ser tittarnas IP-adresser, webbläsarfingeravtryck eller beteendedata, och det finns inga förhands- eller mellanreklamer.
Inget Google-konto behövs
Titta på videor, prenumerera på kanaler, skapa spellistor och spåra visningshistorik utan att någonsin logga in på ett Google-konto eller acceptera YouTubes villkor.
Prenumerationer och flöden
Prenumerera på YouTube-kanaler via ett lokalt konto på din Invidious-instans, med valfria RSS-flöden för att följa kanaler i valfri flödesläsare.
Kvalitet och codec-val
Välj videokvalitet, codec (VP9, AV1, H.264) och ljudspråk manuellt istället för att låta YouTubes autokvalitet bestämma åt dig.
Mörkt läge och teman
Flera inbyggda teman inklusive ett rent mörkt läge, samt ett polerat, minimalistiskt användargränssnitt utan YouTubes rekommendationsmotor eller röriga sidofält.
JSON API för verktyg
Omfattande REST API exponerar videodata, kanalinformation och sökresultat så att externa verktyg kan integrera sig utan att skrapa HTML.
Varför köra Invidious på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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