Invidious är ett öppen källkodsbaserat, integritetsvänligt alternativt gränssnitt för YouTube som låter tittare titta på videor, bläddra bland kanaler och följa prenumerationer utan att utsätta sig för YouTubes spårning, reklam eller kontokrav. Webbgränssnittet hämtar videodata via en server-sidig proxy, så YouTube ser aldrig tittarens IP-adress, webbläsarfingeravtryck eller sessionskakor – endast Invidious-instansens IP visas i YouTubes loggar.

Att självhosta Invidious på din VPS ger dig en personlig, reklamfri YouTube-visningsupplevelse plus möjligheten att dela med vänner och familj. Prenumerationer, spellistor och visningshistorik lagras i en privat PostgreSQL-databas på din server istället för i ditt Google-konto, och RSS-flöden låter dig följa kanaler utan att någonsin öppna youtube.com.