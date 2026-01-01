Deploy Skyvern in one click installation.
AI-powered browser automation using LLMs and computer vision instead of fragile CSS selectors.
VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Skyvern
Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer
Vad du kan bygga med Skyvern
Skyvern is an open-source AI browser automation platform that uses Large Language Models and computer vision to interact with websites the way humans do â€” reading and understanding page content rather than relying on brittle CSS selectors or XPath. This makes it resilient to layout changes and dynamic content that break traditional automation scripts.
Self-hosting Skyvern on your VPS keeps your automation workflows, scraped data, and API credentials entirely within your infrastructure. With Python and TypeScript SDKs, a RESTful API, and state-of-the-art benchmark performance, Skyvern is the foundation for reliable, intelligent web automation at scale.
Viktiga funktioner i Skyvern
LLM-Powered Automation
Uses Large Language Models to understand page content naturally, eliminating the need to write or maintain site-specific selectors.
Computer Vision Integration
Reads and interprets visual page elements the way humans do, handling CAPTCHAs, dynamic content, and non-standard UI patterns.
Layout Change Resilience
Automation tasks continue working when websites update their design or restructure their HTML, without requiring script rewrites.
Multi-Step Workflow Support
Chain form filling, authentication, navigation, and data extraction into reliable multi-step workflows with built-in error handling.
SDK and API Access
Python and TypeScript SDKs plus a RESTful API let you integrate Skyvern automation into existing applications and pipelines.
VarfÃ¶r kÃ¶ra Skyvern pÃ¥ Hostinger
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
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