Distribuera ArangoDB med en klicksinstallation.
Inbyggd flermodellsdatabas som stöder grafer, dokument och nyckel-värde-data genom ett enda enhetligt frågespråk.
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Vad du kan bygga med ArangoDB
ArangoDB är en inbyggd multimodelldatabas med öppen källkod som hanterar grafer, dokument och nyckel-värde-data i en enda motor. Till skillnad från specialiserade databaser som låser dig till en datamodell, låter ArangoDB dig blanda modeller i en enda fråga med hjälp av AQL (ArangoDB Query Language), vilket eliminerar omkostnaderna för att underhålla separata system för olika datatyper.
Att själv drifta ArangoDB ger dig full kontroll över din data, ditt schema och prestandajustering utan licensavgifter eller användningsbegränsningar. Dess inbyggda webbgränssnitt erbjuder visuell grafutforskning, frågekörning, samlingshantering och serverövervakning utan ytterligare verktyg.
Viktiga funktioner i ArangoDB
Multimodellfrågor
Fråga grafer, dokument och nyckel-värde-data tillsammans i en enda AQL-sats utan att sammanfoga över separata databaser.
Grafgenomgång
Genomkorsa relationer över miljontals anslutna noder med inbyggda grafalgoritmer inklusive kortaste väg, k-kortaste vägar och mönstermatchning.
Inbyggd Web UI
Hantera samlingar, köra frågor, visualisera grafer och övervaka serverprestanda från en webbläsaråtkomlig översikt på port 8529.
Flexibelt schema
Lagra schemalösa JSON-dokument eller tillämpa en samlingsspecifik struktur, och anpassa sig till föränderliga datakrav utan migreringar.
AQL kraft
ArangoDB Query Language kombinerar grafgenomgångar, dokumentfiltrering och aggregeringar i en uttrycksfull, läsbar syntax som liknar SQL.
Varför köra ArangoDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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