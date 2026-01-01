ArangoDB är en inbyggd multimodelldatabas med öppen källkod som hanterar grafer, dokument och nyckel-värde-data i en enda motor. Till skillnad från specialiserade databaser som låser dig till en datamodell, låter ArangoDB dig blanda modeller i en enda fråga med hjälp av AQL (ArangoDB Query Language), vilket eliminerar omkostnaderna för att underhålla separata system för olika datatyper.

Att själv drifta ArangoDB ger dig full kontroll över din data, ditt schema och prestandajustering utan licensavgifter eller användningsbegränsningar. Dess inbyggda webbgränssnitt erbjuder visuell grafutforskning, frågekörning, samlingshantering och serverövervakning utan ytterligare verktyg.