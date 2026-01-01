Upp till 69 % rabatt på SpacetimeDB

Installera SpacetimeDB med en klicksinstallation.

Relationell databas och applikationsserver i ett – klienter ansluter direkt och kör logik inuti databasen med latens på under en millisekund.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera SpacetimeDB med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SpacetimeDB

SpacetimeDB eliminerar den traditionella backend-stacken genom att kombinera en relationell databas och applikationsserver till en enda distribuerbar process. Istället för att underhålla ett separat API-lager mellan dina klienter och data, ansluter klienter direkt till SpacetimeDB och exekverar server-sidig logik — kallade moduler — inuti själva databasen. Byggd i Rust med in-memory-tillstånd och beständighet med write-ahead-logg, levererar den konsekventa svarstider på under en millisekund utan hjälp-tjänster.

Att själv hosta SpacetimeDB på en VPS ger dig dedikerad CPU och RAM — de primära prestandafaktorerna för dess in-memory-arkitektur — samtidigt som du behåller all applikationsdata och modulkod under din fulla kontroll utan leverantörslåsning.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SpacetimeDB

Inget separat API-lager

Klienter ansluter direkt till databasen och kör moduler inuti den, vilket ersätter ett helt lager av webbservrar, meddelandeköer och API:er med en enda process.

Prenumerationer i realtid

Klienter prenumererar på tabelländringar och får automatisk deltasynkronisering omedelbart — ingen polling, ingen separat WebSocket-server behövs.

Modulbaserad logik

Skriv serverbaserad applikationslogik i Rust eller C# och distribuera den som en kompilerad modul direkt i databasen för hög prestanda och säkerhet.

I minnet med beständighet

Applikationen håller allt tillstånd i minnet för snabba läsningar, medan en write-ahead-logg säkerställer att data överlever omstarter och krascher utan komplexa säkerhetskopieringsinställningar.

Produktionsbeprövad

Driver hela det bakomliggande systemet för BitCraft Online, ett massivt flerspelarspel där en enda SpacetimeDB-instans hanterar all realtidsdata.

Varför köra SpacetimeDB på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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