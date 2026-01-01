Installera SpacetimeDB med en klicksinstallation.
Relationell databas och applikationsserver i ett – klienter ansluter direkt och kör logik inuti databasen med latens på under en millisekund.
Välj en VPS-prenumeration för SpacetimeDB
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SpacetimeDB
SpacetimeDB eliminerar den traditionella backend-stacken genom att kombinera en relationell databas och applikationsserver till en enda distribuerbar process. Istället för att underhålla ett separat API-lager mellan dina klienter och data, ansluter klienter direkt till SpacetimeDB och exekverar server-sidig logik — kallade moduler — inuti själva databasen. Byggd i Rust med in-memory-tillstånd och beständighet med write-ahead-logg, levererar den konsekventa svarstider på under en millisekund utan hjälp-tjänster.
Att själv hosta SpacetimeDB på en VPS ger dig dedikerad CPU och RAM — de primära prestandafaktorerna för dess in-memory-arkitektur — samtidigt som du behåller all applikationsdata och modulkod under din fulla kontroll utan leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i SpacetimeDB
Inget separat API-lager
Klienter ansluter direkt till databasen och kör moduler inuti den, vilket ersätter ett helt lager av webbservrar, meddelandeköer och API:er med en enda process.
Prenumerationer i realtid
Klienter prenumererar på tabelländringar och får automatisk deltasynkronisering omedelbart — ingen polling, ingen separat WebSocket-server behövs.
Modulbaserad logik
Skriv serverbaserad applikationslogik i Rust eller C# och distribuera den som en kompilerad modul direkt i databasen för hög prestanda och säkerhet.
I minnet med beständighet
Applikationen håller allt tillstånd i minnet för snabba läsningar, medan en write-ahead-logg säkerställer att data överlever omstarter och krascher utan komplexa säkerhetskopieringsinställningar.
Produktionsbeprövad
Driver hela det bakomliggande systemet för BitCraft Online, ett massivt flerspelarspel där en enda SpacetimeDB-instans hanterar all realtidsdata.
Varför köra SpacetimeDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.