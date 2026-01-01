SpacetimeDB eliminerar den traditionella backend-stacken genom att kombinera en relationell databas och applikationsserver till en enda distribuerbar process. Istället för att underhålla ett separat API-lager mellan dina klienter och data, ansluter klienter direkt till SpacetimeDB och exekverar server-sidig logik — kallade moduler — inuti själva databasen. Byggd i Rust med in-memory-tillstånd och beständighet med write-ahead-logg, levererar den konsekventa svarstider på under en millisekund utan hjälp-tjänster.

Att själv hosta SpacetimeDB på en VPS ger dig dedikerad CPU och RAM — de primära prestandafaktorerna för dess in-memory-arkitektur — samtidigt som du behåller all applikationsdata och modulkod under din fulla kontroll utan leverantörslåsning.