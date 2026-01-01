Installera Mastodon med ett klick.
Självhostad, federerad mikrobloggplattform som ansluter till ett globalt nätverk av oberoende ägda servrar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mastodon
Mastodon är det ledande federerade sociala nätverket med öppen källkod — det största projektet i ActivityPub-fediversum, med tusentals oberoende drivna instanser och tiotals miljoner användare världen över. Det ser ut och känns som en välbekant mikrobloggplattform, men en annan part äger, modererar och driver varje server, och användare på vilken server som helst kan följa och kommunicera med användare på vilken annan server som helst.
Att driva din egen Mastodon-instans på en VPS ger dig ett permanent hem i fediversum — ett som du helt kontrollerar. Du sätter reglerna, väljer vem som kan registrera sig, bestämmer vem som federerar med vem, och äger datan, utan reklam, ingen algoritmisk tidslinje och ingen tredjepartsplattform som kan ändra villkoren imorgon.
Viktiga funktioner i Mastodon
ActivityPub-federation
Stöder W3C ActivityPub-standarden, så din instans kan samverka med alla andra Mastodon-servrar, Pleroma, Misskey och det bredare fediversum.
Kronologisk tidslinje
Inlägg visas i den ordning de skickades — ingen algoritmisk rankning, inga rekommenderade annonser, inget omordnat flöde som tävlar om engagemang.
Moderering på servernivå
Ägardefinierade gemenskapsregler, innehållsvarningar och blockeringar på instansnivå låter dig skapa en gemenskap med den ton du vill ha.
Avancerad inläggsredigerare
Upp till 500 tecken per inlägg (konfigurerbart), omröstningar, mediefiler, innehållsvarningar, alt-text och anpassningsbar synlighet per inlägg.
Öppet API och klienter
Välutvecklade REST- och streaming-API:er driver ett brett ekosystem av mobila och stationära klienter, inklusive de officiella Mastodon-apparna för iOS och Android.
Varför köra Mastodon på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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