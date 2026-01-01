Mastodon är det ledande federerade sociala nätverket med öppen källkod — det största projektet i ActivityPub-fediversum, med tusentals oberoende drivna instanser och tiotals miljoner användare världen över. Det ser ut och känns som en välbekant mikrobloggplattform, men en annan part äger, modererar och driver varje server, och användare på vilken server som helst kan följa och kommunicera med användare på vilken annan server som helst.

Att driva din egen Mastodon-instans på en VPS ger dig ett permanent hem i fediversum — ett som du helt kontrollerar. Du sätter reglerna, väljer vem som kan registrera sig, bestämmer vem som federerar med vem, och äger datan, utan reklam, ingen algoritmisk tidslinje och ingen tredjepartsplattform som kan ändra villkoren imorgon.