Installera ESPHome med en klicksinstallation.
YAML-drivet system för firmwarehantering för mikrokontroller som ESP8266 och ESP32, med en webb-översikt och trådlösa uppdateringar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ESPHome
ESPHome är ett system med öppen källkod som förvandlar mikrokontroller som ESP8266 och ESP32 till smarta hem-enheter med hjälp av enkla YAML-konfigurationsfiler. Ingen C++-programmering krävs – definiera sensorer, strömbrytare och displayer i YAML, så kompilerar och flashar ESPHome optimerad firmware automatiskt. Det integreras nativt med Home Assistant och stöder MQTT för kompatibilitet med alla automationsplattformar.
Att köra ESPHome på en VPS ger kontinuerlig enhetshantering och fjärrkompilering av firmware som är tillgänglig var som helst. Dina enhetskonfigurationer lagras centralt och säkerhetskopieras, och trådlösa uppdateringar kan utlösas utan att du behöver vara på det lokala nätverk där de fysiska enheterna finns.
Viktiga funktioner i ESPHome
YAML-konfiguration
Definiera ESP-enhetens beteende i enkla YAML-filer med automatisk validering — du behöver varken C++-kunskaper eller en IDE-installation.
Over-the-Air-uppdateringar
Skicka firmwareuppdateringar trådlöst till alla dina ESP-enheter utan fysisk åtkomst, vilket gör stora installationer enkla att underhålla.
Home Assistant-integration
Nativ API-integration med Home Assistant möjliggör omedelbar enhetsupptäckt och lokal kontroll utan fördröjning och utan molnberoende.
500+ Komponenter
Stöd för hundratals sensorer, skärmar, LED-kontroller och aktuatorer innebär att man kan integrera nästan all hårdvara direkt.
Realtidsloggning
Strömma enhetsloggar i realtid direkt i webbpanelen för snabb felsökning och övervakning av sensoravläsningar under utveckling.
Varför köra ESPHome på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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