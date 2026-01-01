ESPHome är ett system med öppen källkod som förvandlar mikrokontroller som ESP8266 och ESP32 till smarta hem-enheter med hjälp av enkla YAML-konfigurationsfiler. Ingen C++-programmering krävs – definiera sensorer, strömbrytare och displayer i YAML, så kompilerar och flashar ESPHome optimerad firmware automatiskt. Det integreras nativt med Home Assistant och stöder MQTT för kompatibilitet med alla automationsplattformar.

Att köra ESPHome på en VPS ger kontinuerlig enhetshantering och fjärrkompilering av firmware som är tillgänglig var som helst. Dina enhetskonfigurationer lagras centralt och säkerhetskopieras, och trådlösa uppdateringar kan utlösas utan att du behöver vara på det lokala nätverk där de fysiska enheterna finns.