Installera Dozzle med en ettklicksinstallation.
Lättviktigt webbgränssnitt för visning av Docker-containerloggar i realtid med omedelbar containerupptäckt och kräver ingen konfiguration.
Välj en VPS-prenumeration för Dozzle
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dozzle
Dozzle är ett webbgränssnitt utan konfiguration för att övervaka Docker-containerloggar i realtid. Det upptäcker automatiskt varje container på värden och strömmar deras utdata direkt till ett rent, responsivt webbläsar-gränssnitt — inga loggagenter, ingen extern lagring, ingen installation utöver att montera Docker-socketen.
Utvecklare använder det för att övervaka flera tjänster samtidigt under felsökning, medan operatörer förlitar sig på det för snabb incidenthantering. Kraftfull sökning och filtrering gör det enkelt att isolera exakt de loggrader du behöver utan att lämna webbläsaren. Med minimal resursanvändning och inga databasberoenden kör Dozzle bekvämt tillsammans med produktionsarbetsbelastningar på vilken VPS som helst.
Viktiga funktioner i Dozzle
Realtids loggströmning
Strömmar live-utdata från containrar direkt till webbläsaren med autoscroll, så att du ser nya loggrader i samma ögonblick som de skrivs.
Omedelbar containerupptäckt
Upptäcker automatiskt alla körande containrar på värden – du behöver ingen manuell konfiguration för att börja se loggar.
Sök och filtrering
Sök i logginnehåll efter nyckelord eller filtrera efter containernamn och tidsintervall för att snabbt isolera fel och relevanta händelser.
Multibehållarvy
Övervaka flera tjänster sida vid sida i ett enda webbläsarfönster, vilket minskar kontextväxlingen under felsökningssessioner.
Noll externa beroenden
Kräver endast Docker-sockeln – ingen databas, ingen loggskickare och inga agentprocesser som förbrukar ytterligare resurser.
Varför köra Dozzle på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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