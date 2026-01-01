Dozzle är ett webbgränssnitt utan konfiguration för att övervaka Docker-containerloggar i realtid. Det upptäcker automatiskt varje container på värden och strömmar deras utdata direkt till ett rent, responsivt webbläsar-gränssnitt — inga loggagenter, ingen extern lagring, ingen installation utöver att montera Docker-socketen.

Utvecklare använder det för att övervaka flera tjänster samtidigt under felsökning, medan operatörer förlitar sig på det för snabb incidenthantering. Kraftfull sökning och filtrering gör det enkelt att isolera exakt de loggrader du behöver utan att lämna webbläsaren. Med minimal resursanvändning och inga databasberoenden kör Dozzle bekvämt tillsammans med produktionsarbetsbelastningar på vilken VPS som helst.