Installera Inkscape med ettklicksinstallation.
Gratis vektorgrafikredigerare med öppen källkod som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst via en molnbaserad skrivbordsmiljö.
Välj en VPS-prenumeration för Inkscape
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Inkscape
Inkscape är den ledande vektorgrafikredigeraren med öppen källkod för att skapa logotyper, ikoner, illustrationer och tekniska diagram i SVG-format. Denna mall kör hela Inkscapes skrivbordsapplikation via KasmVNC, vilket gör den tillgänglig från vilken modern webbläsare som helst utan att installera något lokalt.
Att hosta Inkscape på en VPS ger dig en beständig designarbetsyta som följer dig över olika enheter. Dina anpassade tillägg, paletter, mallar och projektfiler är alltid tillgängliga, och HTTPS med lösenordsautentisering skyddar miljön — du behöver ingen VPN eller skrivbordssynkronisering.
Viktiga funktioner i Inkscape
Webbläsaråtkomlig dator
Den fullständiga Inkscape-applikationen fungerar i din webbläsare via KasmVNC, vilket ger dig tillgång till din designarbetsyta från valfri enhet.
SVG-Nativ redigering
Inkscape fungerar direkt med SVG-geometri så att grafik skalas till valfri upplösning utan kvalitetsförlust – perfekt för webb och tryck.
Avancerad nodredigering
Exakta Bezierkurv- och nodmanipulationsverktyg ger dig full kontroll över sökvägar för detaljerad illustration och ikonarbete.
Tillägg och skript
Hundratals inbyggda tillägg och tillägg från communityn möjliggör automatisering, anpassade effekter och arbetsflödesintegrationer direkt i Inkscape.
Beständig arbetsyta
Projektfiler, teckensnitt, paletter och inställningar kvarstår mellan sessioner i en namngiven Docker-volym, och överlever omstarter och uppdateringar av containrar.
Varför köra Inkscape på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.