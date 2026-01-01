Inkscape är den ledande vektorgrafikredigeraren med öppen källkod för att skapa logotyper, ikoner, illustrationer och tekniska diagram i SVG-format. Denna mall kör hela Inkscapes skrivbordsapplikation via KasmVNC, vilket gör den tillgänglig från vilken modern webbläsare som helst utan att installera något lokalt.

Att hosta Inkscape på en VPS ger dig en beständig designarbetsyta som följer dig över olika enheter. Dina anpassade tillägg, paletter, mallar och projektfiler är alltid tillgängliga, och HTTPS med lösenordsautentisering skyddar miljön — du behöver ingen VPN eller skrivbordssynkronisering.