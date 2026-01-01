MapStore är en WebGIS-produkt med öppen källkod, utvecklad av GeoSolutions, som låter team skapa, spara och dela interaktiva kartor, instrumentpaneler och uppslukande geoberättelser i webbläsaren. Den stöder hela stacken av OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) och integreras nativt med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjänster och alla standardkompatibla geospatiala backend-system.

Med OpenLayers, Leaflet och CesiumJS som grund, förenar MapStore 2D- och 3D-visare, en omfattande attributtabell, diagramwidgetar och en kontexthanterare för att anpassa kartapplikationer till olika användargrupper. Självhosting på en dedikerad VPS håller proprietära lager, baskartor och analyser under din kontroll samtidigt som du undviker prismodellen per användare för hostade GIS-plattformar.