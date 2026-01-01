Installera MapStore med en klicksinstallation.
WebGIS-ramverk med öppen källkod för att bygga interaktiva kartor, instrumentpaneler och 3D-geoberättelser från valfri datakälla.
Välj en VPS-prenumeration för MapStore
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med MapStore
MapStore är en WebGIS-produkt med öppen källkod, utvecklad av GeoSolutions, som låter team skapa, spara och dela interaktiva kartor, instrumentpaneler och uppslukande geoberättelser i webbläsaren. Den stöder hela stacken av OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) och integreras nativt med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjänster och alla standardkompatibla geospatiala backend-system.
Med OpenLayers, Leaflet och CesiumJS som grund, förenar MapStore 2D- och 3D-visare, en omfattande attributtabell, diagramwidgetar och en kontexthanterare för att anpassa kartapplikationer till olika användargrupper. Självhosting på en dedikerad VPS håller proprietära lager, baskartor och analyser under din kontroll samtidigt som du undviker prismodellen per användare för hostade GIS-plattformar.
Viktiga funktioner i MapStore
Kartor och översikter
Skapa interaktiva 2D-kartor och datapaneler med diagram, räknare och textwidgetar som uppdateras från live WMS-, WFS- och WPS-lager.
3D GeoStories
Skapa berättande geoberättelser med CesiumJS-drivna 3D-scener, flyg-till-animationer och inbäddad media för att förmedla spatial data till icke-GIS-publik.
OGC-standarder
Inbyggt stöd för WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW och 3D Tiles ansluter MapStore till GeoServer, MapServer och alla kompatibla geospatiala tjänster.
Kontexthanterare
Konfigurera applikationskontexter som exponerar anpassade verktygsfält, insticksmoduler och lager för specifika användargrupper utan att förgrena kodbasen.
Katalogintegration
Sök och importera lager från CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- och ArcGIS REST-kataloger direkt i kartkompositören, vilket påskyndar dataupptäckt.
Attributtabell
Fråga, filtrera och redigera vektorobjektattribut med en kalkylbladsliknande tabell som synkroniserar sig i realtid med kartsymbologi och markeringar.
Varför köra MapStore på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.