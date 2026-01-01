Fenrus är en självhostad personlig kontrollpanel som ersätter din webbläsares nya fliksida med en helt anpassningsbar startsida. Organisera länkar och applikationer i grupper, använd smarta app-widgets som hämtar livedata från tjänster som Sonarr, Radarr och Jellyfin, och konfigurera flera sökmotorer med kortkommandon. Alla dina personliga appar och ofta besökta webbplatser är tillgängliga med en överblick från en enda, privat sida.

Eftersom Fenrus körs helt på din egen VPS, delas inga av dina app-URL:er, användningsmönster eller konfigurerade tjänster med tredjeparts kontrollpanelstjänster. Data lagras i en lättviktig LiteDB-fil, vilket innebär att det inte finns någon extern databas att hantera — installationen tar sekunder och hela konfigurationen finns i en enda volym.