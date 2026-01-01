Distribuera Fenrus med en klicksinstallation.
Personlig hemsida och översikt för snabb åtkomst till dina appar, webbplatser och tjänster med smarta app-widgetar och anpassade sökmotorer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Fenrus
Fenrus är en självhostad personlig kontrollpanel som ersätter din webbläsares nya fliksida med en helt anpassningsbar startsida. Organisera länkar och applikationer i grupper, använd smarta app-widgets som hämtar livedata från tjänster som Sonarr, Radarr och Jellyfin, och konfigurera flera sökmotorer med kortkommandon. Alla dina personliga appar och ofta besökta webbplatser är tillgängliga med en överblick från en enda, privat sida.
Eftersom Fenrus körs helt på din egen VPS, delas inga av dina app-URL:er, användningsmönster eller konfigurerade tjänster med tredjeparts kontrollpanelstjänster. Data lagras i en lättviktig LiteDB-fil, vilket innebär att det inte finns någon extern databas att hantera — installationen tar sekunder och hela konfigurationen finns i en enda volym.
Viktiga funktioner i Fenrus
Smarta app-widgetar
Anslut tjänster som Sonarr, Radarr, Jellyfin och andra för att visa livestatus, antal och aktivitetsdata direkt på dina kontrollpanelsbrickor.
Anpassade sökmotorer
Lägg till valfri sökmotor med ett URL-mönster och en tangentbordsgenväg, växla sedan mellan Google, DuckDuckGo eller din egen Searx-instans med en enda tangenttryckning.
Organiserade appgrupper
Ordna länkar och appar i namngivna grupper för att hålla arbetsappar, mediatjänster, hemautomation och personliga webbplatser tydligt åtskilda.
Fleranvändarsupport
Varje användare har en oberoende instrumentpanelkonfiguration, så att alla i hushållet eller teamet kan hantera sin egen layout och applista.
Automatiska Faviconer
Fenrus hämtar automatiskt faviconer för länkar som inte har någon anpassad ikon konfigurerad, vilket håller din översikt visuellt prydlig utan manuellt arbete.
Noll extern databas
En enda LiteDB-fil innehåller all konfiguration — inget PostgreSQL eller MySQL är nödvändigt, vilket gör säkerhetskopiering och migrering till en enkel filkopia.
Varför köra Fenrus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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