Installera Linkwarden med installation med ett klick.
Bokmärkshanterare för samarbete som arkiverar fullständiga ögonblicksbilder av webbsidor så att sparade länkar aldrig blir ogiltiga.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Linkwarden
Linkwarden är en självhostad bokmärkshanterare som löser länkförfall genom att automatiskt arkivera skärmdumpar av hela sidor — inklusive bilder och formatering — i samma ögonblick som du sparar en länk. Dina bokmärken förblir läsbara år senare, oavsett vad som händer med den ursprungliga URL:en. Samlingar, taggar, markeringar och anteckningar låter dig bygga strukturerade kunskapsbaser snarare än platta listor med länkar.
Att själv hosta Linkwarden ger dig obegränsad arkivering, endast begränsad av din VPS-lagring, fullständig integritet över dina surfmönster och ingen risk att förlora år av kurerade bokmärken på grund av att en molntjänst stängs ner eller ändrar sin prismodell.
Viktiga funktioner i Linkwarden
Helsidesarkivering
Tar automatiskt kompletta sidavbilder med bilder och bevarar därmed bokmärkt innehåll även när ursprungliga webbplatser går offline.
Samlingar och taggar
Organisera bokmärken i namngivna samlingar med anpassade taggar och anteckningar för strukturerade, sökbara kunskapsbaser.
Fleranvändarsamarbete
Dela samlingar med teammedlemmar och kontrollera åtkomst med användarspecifika behörigheter för teamforskning och kunskapsdelning.
Fulltextsökning
Sök igenom arkiverat sidinnehåll, titlar, beskrivningar och anteckningar för att omedelbart hitta vad som helst i din samling.
Webbläsartillägg
Spara sidor direkt från Chrome eller Firefox med ett klick, med tillägget som sparar innehåll innan det försvinner.
Varför köra Linkwarden på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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