Linkwarden är en självhostad bokmärkshanterare som löser länkförfall genom att automatiskt arkivera skärmdumpar av hela sidor — inklusive bilder och formatering — i samma ögonblick som du sparar en länk. Dina bokmärken förblir läsbara år senare, oavsett vad som händer med den ursprungliga URL:en. Samlingar, taggar, markeringar och anteckningar låter dig bygga strukturerade kunskapsbaser snarare än platta listor med länkar.

Att själv hosta Linkwarden ger dig obegränsad arkivering, endast begränsad av din VPS-lagring, fullständig integritet över dina surfmönster och ingen risk att förlora år av kurerade bokmärken på grund av att en molntjänst stängs ner eller ändrar sin prismodell.