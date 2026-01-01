Pulsarr kopplar ihop Plex-tittlistor med Sonarr och Radarr, och förvandlar varje tryck på "Lägg till i tittlista" inuti Plex-appen till en automatiserad nedladdningsförfrågan — ingen andra front-end, inga separata inloggningar och inga inbjudningar per användare. Den övervakar Plex i realtid för Plex Pass-användare och återgår till fördröjd avsökning för alla andra, sedan dirigerar den varje titel till rätt Sonarr- eller Radarr-instans baserat på regler som ni definierar.

Att hosta Pulsarr själv på er egen VPS håller tittlistdata, användarbehörigheter och arr API-nycklar under er kontroll. Godkännandeflöden, kvoter per användare, Discord-aviseringar och Plex-etikettsynkronisering körs kontinuerligt utan att vara beroende av att en hemmaserver är online.