Installera Pulsarr med enklicksinstallation.
Realtidsövervakare för Plex bevakningslista som synkroniserar med Sonarr och Radarr, med smarta regler för innehållsdirigering.
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Vad du kan bygga med Pulsarr
Pulsarr kopplar ihop Plex-tittlistor med Sonarr och Radarr, och förvandlar varje tryck på "Lägg till i tittlista" inuti Plex-appen till en automatiserad nedladdningsförfrågan — ingen andra front-end, inga separata inloggningar och inga inbjudningar per användare. Den övervakar Plex i realtid för Plex Pass-användare och återgår till fördröjd avsökning för alla andra, sedan dirigerar den varje titel till rätt Sonarr- eller Radarr-instans baserat på regler som ni definierar.
Att hosta Pulsarr själv på er egen VPS håller tittlistdata, användarbehörigheter och arr API-nycklar under er kontroll. Godkännandeflöden, kvoter per användare, Discord-aviseringar och Plex-etikettsynkronisering körs kontinuerligt utan att vara beroende av att en hemmaserver är online.
Viktiga funktioner i Pulsarr
Realtidssynkronisering av bevakningslista
Tillägg till bevakningslistan från Plex Pass-användare utlöser omedelbara Sonarr- eller Radarr-förfrågningar, med förskjuten avsökning som täcker konton utan Pass.
Smart innehållsdirigering
Bygg AND/OR-regler med hjälp av genre, användare, språk, år, certifiering, betyg eller streamingtjänst för att dirigera innehåll till rätt arr-instans.
Godkännande och kvoter
Kräv administratörsgodkännande för förfrågningar och inför dagliga, veckovisa eller månatliga användargränser för att hålla nedladdningsköerna under kontroll.
Discord-bot-integration
Hantera godkännanden, visa förfrågningsstatus och utlös åtgärder direkt från Discord med interaktiva snedstreckskommandon.
Multi-instansstöd
Distribuera innehåll över flera Sonarr- och Radarr-instanser med synkroniserad taggning så att du alltid vet vilken användare som begärde vad.
Flexibla aviseringar
Skicka uppdateringar via Plex push-notiser, Discord, webhooks eller 80+ tjänster via Apprise när innehåll läggs till i ditt bibliotek.
Varför köra Pulsarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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