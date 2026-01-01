Installera The Lounge med installation med ett klick.
Självhostad, ständigt aktiv IRC-klient som håller dig uppkopplad och lagrar hela din meddelandehistorik på alla enheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med The Lounge
The Lounge är en självhyst webbaserad IRC-klient som fungerar som en permanent IRC-bouncer — som håller sig ansluten till nätverk dygnet runt så att du aldrig missar meddelanden. Den lagrar komplett chatthistorik och synkroniserar läsmarkörer över alla dina enheter via ett responsivt webbläsargränssnitt.
Att självhysa The Lounge på en VPS ger varje användare en permanent IRC-närvaro utan att behöva en separat BNC-tjänst. Den stöder flera användarkonton, SASL- och LDAP-autentisering, push-meddelanden, länkförhandsvisningar och samtidiga anslutningar till flera IRC-nätverk.
Viktiga funktioner i The Lounge
Alltid på-anslutning
The Lounge är ansluten till IRC-nätverk dygnet runt på din VPS, så att du aldrig missar meddelanden även när dina enheter är offline.
Fullständig meddelandehistorik
Vi lagrar alla meddelanden på servern och synkroniserar dem över alla enheter, vilket ger dig en komplett historik från vilken webbläsare som helst.
Flernätverksstöd
Anslut till flera IRC-nätverk samtidigt med separata konton för varje användare på din server.
Push-notiser
Få push-meddelanden på mobil och dator för omnämnanden och direktmeddelanden utan att ha en webbläsarflik öppen.
Varför köra The Lounge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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