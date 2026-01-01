The Lounge är en självhyst webbaserad IRC-klient som fungerar som en permanent IRC-bouncer — som håller sig ansluten till nätverk dygnet runt så att du aldrig missar meddelanden. Den lagrar komplett chatthistorik och synkroniserar läsmarkörer över alla dina enheter via ett responsivt webbläsargränssnitt.

Att självhysa The Lounge på en VPS ger varje användare en permanent IRC-närvaro utan att behöva en separat BNC-tjänst. Den stöder flera användarkonton, SASL- och LDAP-autentisering, push-meddelanden, länkförhandsvisningar och samtidiga anslutningar till flera IRC-nätverk.