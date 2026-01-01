ClassicPress är en community-driven fork av WordPress som bevarar den välkända TinyMCE klassiska redigeraren samtidigt som den tar bort Gutenberg blockredigeraren och den extra prestandabelastning den medför. Den bibehåller kompatibilitet med de flesta befintliga WordPress-teman och -tillägg, vilket gör den till en enkel migreringsväg för webbplatser och utvecklare som föredrar förutsägbart, stabilt CMS-beteende framför ständiga gränssnittsförändringar.

Att själv hosta ClassicPress på din VPS ger dig full kontroll över PHP-konfiguration, databasoptimering och uppdateringstidpunkt — vilket eliminerar begränsningarna med hanterad WordPress-hosting samtidigt som du behåller det WordPress-ekosystem du redan känner till.