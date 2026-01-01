Installera ClassicPress med enklicksinstallation.
WordPress-förgrening som behåller den klassiska redigeringsupplevelsen med förbättrad stabilitet och utan Gutenberg-komplexitet.
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Vad du kan bygga med ClassicPress
ClassicPress är en community-driven fork av WordPress som bevarar den välkända TinyMCE klassiska redigeraren samtidigt som den tar bort Gutenberg blockredigeraren och den extra prestandabelastning den medför. Den bibehåller kompatibilitet med de flesta befintliga WordPress-teman och -tillägg, vilket gör den till en enkel migreringsväg för webbplatser och utvecklare som föredrar förutsägbart, stabilt CMS-beteende framför ständiga gränssnittsförändringar.
Att själv hosta ClassicPress på din VPS ger dig full kontroll över PHP-konfiguration, databasoptimering och uppdateringstidpunkt — vilket eliminerar begränsningarna med hanterad WordPress-hosting samtidigt som du behåller det WordPress-ekosystem du redan känner till.
Viktiga funktioner i ClassicPress
Klassisk redigerare bevarad
Behåller TinyMCE-redigeraren som WordPress-användare känner till, så att innehållsskapare kan arbeta produktivt utan att behöva lära sig ett nytt blockbaserat gränssnitt.
WordPress plugin-kompatibilitet
Fungerar med tusentals befintliga WordPress-tillägg och teman, så att du kan migrera utan att bygga om din webbplats eller ersätta ditt befintliga verktyg.
Stabila uppdateringscykler
Långsiktigt supportfokus innebär att uppdateringar är förutsägbara och bakåtkompatibla, vilket minskar risken att tilläggsprogram slutar fungera efter en kärnuppgradering.
Förbättrad prestanda
Att ta bort Gutenbergs JavaScript-överhead resulterar i snabbare sidladdningar och lägre serverresursanvändning jämfört med motsvarande moderna WordPress-installationer.
Fullständig anpassningskontroll
Anpassade inläggstyper, rollhantering och stöd för barnteman ger utvecklare samma flexibilitet som WordPress, med en stabilare grund under.
Varför köra ClassicPress på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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