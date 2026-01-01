Installera OmniTools med ett klick.
Självhostad webbverktygssvit med 80+ verktyg för bildredigering, PDF-hantering, videokonvertering och datatransformering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OmniTools
OmniTools samlar över 80 webbläsarbaserade verktyg i en enda självhostad applikation, vilket eliminerar behovet av att besöka flera spridda onlinekonverteringssidor. OmniTools erbjuder bildredigering, PDF-sammanslagning, videobeskärning, JSON-formatering, QR-kodgenerering och mer, allt från ett konsekvent gränssnitt utan filstorleksbegränsningar eller premium-betalväggar.
Eftersom all bearbetning sker direkt i webbläsaren, laddar OmniTools aldrig upp några filer till servern. Att självhosta OmniTools innebär att känsliga dokument stannar på ditt nätverk, ditt team får ett rent, annonsfritt verktyg som är tillgängligt från vilken enhet som helst, och du eliminerar integritetsriskerna med offentliga konverteringswebbplatser.
Viktiga funktioner i OmniTools
Webbläsarbaserad bearbetning
Alla filåtgärder körs lokalt i webbläsaren — webbläsaren laddar inte upp något till servern, så att känsliga dokument förblir privata.
Bild och PDF-verktyg
Ändra storlek på, konvertera och komprimera bilder; slå samman, dela och kommentera PDF-filer utan att installera skrivbordsprogramvara.
Video- och ljudverktyg
Klipp videor, extrahera ljudspår och konvertera till GIF-format direkt i webbläsaren.
Utvecklardataverktyg
Formatera JSON, konvertera mellan CSV och JSON, validera XML och koda eller avkoda URL:er på ett ställe.
Inga annonser eller betalväggar
Självhostning erbjuder ett rent, distraktionsfritt gränssnitt med alla över 80 verktyg fullt tillgängliga utan extra kostnad.
Varför köra OmniTools på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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