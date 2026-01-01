Driftsätt eLabFTW med enkelklicksinstallation.
Elektronisk labbdagbok med öppen källkod för forskargrupper för att dokumentera experiment, prover och protokoll.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med eLabFTW
eLabFTW är en gratis elektronisk laboratorieanteckningsbok (ELN) med öppen källkod, byggd specifikt för forskningslaboratorier. Den ersätter pappersanteckningsböcker och spridda kalkylblad med en strukturerad, sökbar arbetsyta där forskare loggar experiment, hanterar prover och reagenser, lagrar protokoll och samarbetar kring delade resurser mellan team.
Att själv hosta eLabFTW på din egen VPS håller känslig forskningsdata, immateriella rättigheter och opublicerade resultat helt under institutionell kontroll – ingen tredjeparts molntjänst, ingen prismodell per användare och ingen risk för leverantörslåsning. Den fullständiga PDF/ZIP-exporten, tidsstämplingen och S3-kompatibla lagringen gör den lämplig för reglerade miljöer som kräver revisionsspår och långtidsarkivering.
Viktiga funktioner i eLabFTW
Experimentanteckningsbok
Rich-text- och Markdown-redigerare med LaTeX, syntaxmarkering, filbilagor och versionshistorik för varje experimentpost.
Exempeldatabas
Spåra reagenser, utrustning, antikroppar och cellinjer med anpassade artikeltyper, metadata och lagerplatser i hela laboratoriet.
Teamsamarbete
Dela experiment och resurser mellan team med detaljerad åtkomstkontroll per objekt och per användare samt ett delat mallbibliotek.
Återanvändbara protokoll
Bygg ett versionshanterat protokollbibliotek som alla teammedlemmar kan klona till ett nytt experiment, för att hålla metoderna konsekventa och reproducerbara.
Betrodda tidsstämplar
Kryptografiskt tidsstämpla experimentposter via RFC 3161-myndigheter för att bevisa när data registrerades för immateriella rättigheter och revisionsbehov.
PDF- och ZIP-export
Generera signerade PDF-rapporter eller fullständiga ZIP-arkiv med experiment och resurser för arkivering, myndighetsgranskning eller publicering.
Varför köra eLabFTW på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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