eLabFTW är en gratis elektronisk laboratorieanteckningsbok (ELN) med öppen källkod, byggd specifikt för forskningslaboratorier. Den ersätter pappersanteckningsböcker och spridda kalkylblad med en strukturerad, sökbar arbetsyta där forskare loggar experiment, hanterar prover och reagenser, lagrar protokoll och samarbetar kring delade resurser mellan team.

Att själv hosta eLabFTW på din egen VPS håller känslig forskningsdata, immateriella rättigheter och opublicerade resultat helt under institutionell kontroll – ingen tredjeparts molntjänst, ingen prismodell per användare och ingen risk för leverantörslåsning. Den fullständiga PDF/ZIP-exporten, tidsstämplingen och S3-kompatibla lagringen gör den lämplig för reglerade miljöer som kräver revisionsspår och långtidsarkivering.