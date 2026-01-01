Driftsätt Rocket.Chat med en klicksinstallation.
Plattform för teamkommunikation med öppen källkod som erbjuder meddelanden i realtid, videosamtal och fullständig kontroll över data.
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Vad du kan bygga med Rocket.Chat
Rocket.Chat är en helt öppen källkodsbaserad plattform för teamkommunikation som över 12 miljoner användare litar på och som används i tusentals organisationer världen över, inklusive NASA, den amerikanska flottan och Deutsche Telekom. Den erbjuder kanaler, direktmeddelanden, videokonferenser, fildelning, skärmdelning och ett omfattande integrationssystem — allt utan att förlita sig på tredjeparts infrastruktur.
Att själv hosta Rocket.Chat på din egen VPS ger ditt team en privat kommunikationshubb med noll användaravgifter och fullständig kontroll över din data. Denna installation använder MongoDB med en replikuppsättning för hög dataintegritet, vilket säkerställer att dina meddelanden, filer och konversationshistorik förblir hållbara och tillgängliga. Systemet skapar automatiskt det initiala administratörskontot med hjälp av de uppgifter som konfigurerades vid installationen.
Viktiga funktioner i Rocket.Chat
Meddelanden i realtid
Organiserade teamkonversationer i permanenta kanaler med trådar, reaktioner, fästa meddelanden och fulltextsökning i hela historiken.
Video och ljudsamtal
Inbyggd videokonferens med skärmdelning via Jitsi, BigBlueButton eller inbyggd WebRTC — inga externa mötesverktyg behövs.
Omnikanal inkorg
Hantera kundkonversationer från LiveChat, e-post, WhatsApp, Telegram och andra kanaler i en enda samlad inkorg.
Företagssäkerhet
LDAP, SAML SSO, tvåfaktorsautentisering, end-to-end-kryptering och detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll för miljöer med höga efterlevnadskrav.
Omfattande integrationer
Anslut till GitHub, Jira, GitLab och hundratals andra verktyg via webhooks, slash-kommandon och en inbyggd appmarknad.
Varför köra Rocket.Chat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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