Rocket.Chat är en helt öppen källkodsbaserad plattform för teamkommunikation som över 12 miljoner användare litar på och som används i tusentals organisationer världen över, inklusive NASA, den amerikanska flottan och Deutsche Telekom. Den erbjuder kanaler, direktmeddelanden, videokonferenser, fildelning, skärmdelning och ett omfattande integrationssystem — allt utan att förlita sig på tredjeparts infrastruktur.

Att själv hosta Rocket.Chat på din egen VPS ger ditt team en privat kommunikationshubb med noll användaravgifter och fullständig kontroll över din data. Denna installation använder MongoDB med en replikuppsättning för hög dataintegritet, vilket säkerställer att dina meddelanden, filer och konversationshistorik förblir hållbara och tillgängliga. Systemet skapar automatiskt det initiala administratörskontot med hjälp av de uppgifter som konfigurerades vid installationen.