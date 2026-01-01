Lightdash är en öppen källkods-plattform för affärsintelligens som är utformad för att fungera inbyggt med dbt (data build tool). Istället för att återskapa metrikdefinitioner i ett BI-verktyg läser Lightdash dina befintliga dbt-modeller, tester och dokumentation för att automatiskt generera ett utforskningsgränssnitt och ett metrik-lager – vilket håller analyslogiken versionskontrollerad i kod där den hör hemma. Team kan bygga instrumentpaneler, köra ad hoc-frågor och schemalägga rapportleveranser utan att duplicera det arbete som redan utförts i deras dbt-projekt.

Till skillnad från allmänna BI-verktyg innebär Lightdashs 'source-of-truth'-metod att när en dbt-modell ändras uppdateras alla diagram som bygger på den automatiskt. Att själva hosta Lightdash ger analysteam full kontroll över sin datainfrastruktur utan att dirigera frågeresultat via tredjeparts molnplattformar.