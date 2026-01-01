Installera Lightdash med ett klick.
BI-plattform med öppen källkod byggd kring dbt som omedelbart förvandlar dina datamodeller till instrumentpaneler och diagram.
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Vad du kan bygga med Lightdash
Lightdash är en öppen källkods-plattform för affärsintelligens som är utformad för att fungera inbyggt med dbt (data build tool). Istället för att återskapa metrikdefinitioner i ett BI-verktyg läser Lightdash dina befintliga dbt-modeller, tester och dokumentation för att automatiskt generera ett utforskningsgränssnitt och ett metrik-lager – vilket håller analyslogiken versionskontrollerad i kod där den hör hemma. Team kan bygga instrumentpaneler, köra ad hoc-frågor och schemalägga rapportleveranser utan att duplicera det arbete som redan utförts i deras dbt-projekt.
Till skillnad från allmänna BI-verktyg innebär Lightdashs 'source-of-truth'-metod att när en dbt-modell ändras uppdateras alla diagram som bygger på den automatiskt. Att själva hosta Lightdash ger analysteam full kontroll över sin datainfrastruktur utan att dirigera frågeresultat via tredjeparts molnplattformar.
Viktiga funktioner i Lightdash
dbt-native måttlager
Lightdash läser befintliga dbt-modeller, tester och YAML-dokumentation för att generera ett utforskningsgränssnitt, vilket eliminerar behovet av att omdefiniera mått i ett separat BI-verktyg.
Ad-hoc SQL-utforskare
Kör ad hoc-frågor mot ditt datalager direkt från webbläsaren, med kolumndefinitioner och testresultat som hämtas automatiskt från dbt-metadata.
Schemalagd rapportleverans
Konfigurera systemet att skicka återkommande ögonblicksbilder av instrumentpanelen till e-post eller Slack enligt ett schema, för att hålla intressenter uppdaterade utan manuella exporter eller nedladdningar.
AI-dataassistent
Ställ frågor om din data på naturligt språk och få diagramförslag med stöd av metriksskiktet som du redan har definierat i ditt dbt-projekt.
Versionsstyrd analys
Analysdefinitioner finns i dbt-koden tillsammans med dina datamodeller, vilket gör att ändringar i diagram och metriker kan granskas, jämföras och distribueras genom standardiserade Git-arbetsflöden.
Varför köra Lightdash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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