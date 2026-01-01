Langflow är en plattform med öppen källkod och låg kod som låter utvecklare och team bygga AI-drivna applikationer via en visuell arbetsyta. Anslut LLM:er, vektordatabaser, API:er och datakällor genom att dra och släppa komponenter – ingen standardkod krävs. Den stöder OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och lokalt hostade modeller, vilket gör det enkelt att bygga chattbotar, RAG-pipelines och arbetsflöden för flera agenter.

Att hosta Langflow på din egen VPS håller AI-arbetsflöden och konversationsdata på infrastruktur du kontrollerar, vilket eliminerar leverantörsberoende och säkerställer att känsliga dokument som bearbetas via RAG-pipelines aldrig lämnar din miljö. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig persistens av flöden, användare och applikationsstatus.