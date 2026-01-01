Installera Langflow med ett klick.
Visuell dra-och-släpp-byggare för AI-arbetsflöden för att skapa LLM-applikationer med OpenAI, Anthropic och lokala modeller.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Langflow
Langflow är en plattform med öppen källkod och låg kod som låter utvecklare och team bygga AI-drivna applikationer via en visuell arbetsyta. Anslut LLM:er, vektordatabaser, API:er och datakällor genom att dra och släppa komponenter – ingen standardkod krävs. Den stöder OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini och lokalt hostade modeller, vilket gör det enkelt att bygga chattbotar, RAG-pipelines och arbetsflöden för flera agenter.
Att hosta Langflow på din egen VPS håller AI-arbetsflöden och konversationsdata på infrastruktur du kontrollerar, vilket eliminerar leverantörsberoende och säkerställer att känsliga dokument som bearbetas via RAG-pipelines aldrig lämnar din miljö. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig persistens av flöden, användare och applikationsstatus.
Viktiga funktioner i Langflow
Visuell arbetsflödesbyggare
Bygg LLM-applikationer genom att ansluta komponenter på en arbetsyta utan att skriva upprepande pipeline-kod.
Stöd för LLM från flera leverantörer
Växla mellan OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala Ollama-modeller inom samma arbetsflöde.
RAG-pipelines
Anslut vektordatabaser till LLM:er för att bygga arbetsflöden för hämtningsförstärkt generering som besvarar frågor från dina egna dokument.
API-utrullning
Tillgängliggör alla färdiga arbetsflöden som en REST API-slutpunkt för integration i produktionsapplikationer.
Anpassade komponenter
Skriv Python-komponenter för att utöka Langflow med proprietär logik, interna API:er eller specialiserade datakällor.
Varför köra Langflow på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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