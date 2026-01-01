Installera Ryot med en enklicksinstallation.
Självhostad loggare för mediekonsumtion, träningsaktiviteter, böcker och dagliga vanor.
Välj en VPS-prenumeration för Ryot
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) är en plattform med öppen källkod för egen hosting för att spåra media du konsumerar, träningspass du slutför, böcker du läser och vanor du bygger upp. Den hämtar metadata från källor som TMDB, Audible och OpenLibrary så att du lägger tid på att spåra, inte att skriva.
Att hosta Ryot på din egen VPS håller all din personliga data privat — inga tredjepartsanalyser, inga annonser och ingen risk att en tjänst stängs ner. Du äger varje post från dag ett.
Viktiga funktioner i Ryot
Mediebevakning
Logga filmer, TV-serier, anime, manga, podcasts och datorspel med automatisk metadata från TMDB, IGDB och med mera.
Träningsloggning
Registrera träningspass och övningar med set, repetitioner och vikter för att följa din utveckling över tid.
Bok- och ljudboksspårning
Spåra läs- och lyssningsframsteg med metadata från OpenLibrary och Audible.
Import och export
Migrera data från Goodreads, Trakt, MyAnimeList och andra populära spårningstjänster med inbyggda importfunktioner.
API-åtkomst
Fullständig GraphQL API med administratörsåtkomsttoken för att bygga anpassade integrationer och automatiseringar.
Varför köra Ryot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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