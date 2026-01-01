Ryot (Roll Your Own Tracker) är en plattform med öppen källkod för egen hosting för att spåra media du konsumerar, träningspass du slutför, böcker du läser och vanor du bygger upp. Den hämtar metadata från källor som TMDB, Audible och OpenLibrary så att du lägger tid på att spåra, inte att skriva.

Att hosta Ryot på din egen VPS håller all din personliga data privat — inga tredjepartsanalyser, inga annonser och ingen risk att en tjänst stängs ner. Du äger varje post från dag ett.