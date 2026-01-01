Installera Aptabase med ettklicksinstallation
Öppen källkod, integritetsfokuserad analysplattform för mobil-, dator- och webbappar med lättviktig SDK-integration.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Aptabase
Aptabase är en analysplattform med öppen källkod och fokus på integritet, byggd för utvecklare av mobil-, skrivbords- och webbapplikationer. Till skillnad från webbplatsanalysverktyg som spårar sidvisningar, fokuserar Aptabase på SDK-baserad händelsespårning. Utvecklare utrustar sina appar med lätta SDK:er för Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri och mer för att fånga namngivna händelser med valfria egenskaper. Resultatet är en tydlig översikt som visar vad användare faktiskt gör i din applikation, utan cookies, fingeravtryck eller spårning över flera webbplatser.
Att själv hosta Aptabase på en VPS behåller all analysdata på din egen infrastruktur, vilket förenklar GDPR-efterlevnaden och eliminerar prissättning per händelse som molnanalysleverantörer tar betalt för när användningen ökar.
Viktiga funktioner i Aptabase
SDK-händelsespårning
Instrumentera din app med ett enda SDK-anrop för att spåra namngivna händelser och egenskaper över alla plattformar utan komplex installation.
Integritet genom design
Inga cookies, ingen fingeravtryckning och ingen spårning mellan webbplatser — helt kompatibel med GDPR och integritetsbestämmelser direkt ur lådan.
Multiplattforms-SDK:er
Officiella SDK:er för Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri och fler täcker alla större plattformar för apputveckling.
Realtidsöversikt
Se händelser och användaraktivitet i realtid med en ren, minimalistisk översikt som lyfter fram det viktigaste utan onödigt brus.
Fullständigt dataägande
All analysdata stannar på din VPS – ingen leverantörslåsning, ingen prissättning per händelse, och ingen tredjepartsplattform som tar emot dina användardata.
Varför köra Aptabase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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