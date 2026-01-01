Aptabase är en analysplattform med öppen källkod och fokus på integritet, byggd för utvecklare av mobil-, skrivbords- och webbapplikationer. Till skillnad från webbplatsanalysverktyg som spårar sidvisningar, fokuserar Aptabase på SDK-baserad händelsespårning. Utvecklare utrustar sina appar med lätta SDK:er för Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri och mer för att fånga namngivna händelser med valfria egenskaper. Resultatet är en tydlig översikt som visar vad användare faktiskt gör i din applikation, utan cookies, fingeravtryck eller spårning över flera webbplatser.

Att själv hosta Aptabase på en VPS behåller all analysdata på din egen infrastruktur, vilket förenklar GDPR-efterlevnaden och eliminerar prissättning per händelse som molnanalysleverantörer tar betalt för när användningen ökar.