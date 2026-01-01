Upp till 69 % rabatt på Aptabase

Installera Aptabase med ettklicksinstallation

Öppen källkod, integritetsfokuserad analysplattform för mobil-, dator- och webbappar med lättviktig SDK-integration.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
88,90  kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Aptabase med ettklicksinstallation

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Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Aptabase

Aptabase är en analysplattform med öppen källkod och fokus på integritet, byggd för utvecklare av mobil-, skrivbords- och webbapplikationer. Till skillnad från webbplatsanalysverktyg som spårar sidvisningar, fokuserar Aptabase på SDK-baserad händelsespårning. Utvecklare utrustar sina appar med lätta SDK:er för Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri och mer för att fånga namngivna händelser med valfria egenskaper. Resultatet är en tydlig översikt som visar vad användare faktiskt gör i din applikation, utan cookies, fingeravtryck eller spårning över flera webbplatser.

Att själv hosta Aptabase på en VPS behåller all analysdata på din egen infrastruktur, vilket förenklar GDPR-efterlevnaden och eliminerar prissättning per händelse som molnanalysleverantörer tar betalt för när användningen ökar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Aptabase

SDK-händelsespårning

Instrumentera din app med ett enda SDK-anrop för att spåra namngivna händelser och egenskaper över alla plattformar utan komplex installation.

Integritet genom design

Inga cookies, ingen fingeravtryckning och ingen spårning mellan webbplatser — helt kompatibel med GDPR och integritetsbestämmelser direkt ur lådan.

Multiplattforms-SDK:er

Officiella SDK:er för Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri och fler täcker alla större plattformar för apputveckling.

Realtidsöversikt

Se händelser och användaraktivitet i realtid med en ren, minimalistisk översikt som lyfter fram det viktigaste utan onödigt brus.

Fullständigt dataägande

All analysdata stannar på din VPS – ingen leverantörslåsning, ingen prissättning per händelse, och ingen tredjepartsplattform som tar emot dina användardata.

Varför köra Aptabase på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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