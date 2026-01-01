Rackula är en visuell rackdesigner med öppen källkod som hjälper systemadministratörer, homelab-entusiaster och AV-tekniker att planera serverracklayouter via ett dra-och-släpp-gränssnitt. Den stöder standardrackstorlekar på 1U–48U, kommer med ett bibliotek av bilder på verkliga enheter synkroniserade från NetBox, och låter dig exportera färdiga diagram som PNG, PDF eller SVG för dokumentation.

Att själv hosta Rackula på en VPS håller varje rackdiagram, anpassad enhet och teamlayout under din kontroll istället för hos en leverantörs SaaS. Den permanenta distributionen delar layouter mellan webbläsare och enheter via ett backend-API, stöder delning via URL och QR-kod för snabba överlämningar till fjärrtekniker, och skyddar ändringsoperationer bakom inbyggd autentisering.