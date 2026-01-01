Installera Rackula med ettklicksinstallation.
Dra-och-släpp-designer för serverrackslayout för planering av datacenter, hemmalabb och installationer av AV-utrustning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Rackula
Rackula är en visuell rackdesigner med öppen källkod som hjälper systemadministratörer, homelab-entusiaster och AV-tekniker att planera serverracklayouter via ett dra-och-släpp-gränssnitt. Den stöder standardrackstorlekar på 1U–48U, kommer med ett bibliotek av bilder på verkliga enheter synkroniserade från NetBox, och låter dig exportera färdiga diagram som PNG, PDF eller SVG för dokumentation.
Att själv hosta Rackula på en VPS håller varje rackdiagram, anpassad enhet och teamlayout under din kontroll istället för hos en leverantörs SaaS. Den permanenta distributionen delar layouter mellan webbläsare och enheter via ett backend-API, stöder delning via URL och QR-kod för snabba överlämningar till fjärrtekniker, och skyddar ändringsoperationer bakom inbyggd autentisering.
Viktiga funktioner i Rackula
Dra-och-släpp-designer
Planera racklayouter visuellt genom att dra enheter till 1U–48U-platser utan att rita diagram i kalkylblad eller generiska ritverktyg.
Verkliga enhetsbilder
Bygg diagram med exakta fram- och baksidefoton av verklig hårdvara hämtade från NetBox enhetstypsbibliotek.
Multiformatexport
Exportera färdiga rack som PNG-, PDF- eller SVG-filer för ärendehanteringsbiljetter, driftinstruktioner och kunddokumentation.
URL och QR-delning
Dela en racklayout med tekniker på plats via en enda länk eller en skanningsbar QR-kod istället för att mejla skärmdumpar.
Beständig serverdel
Synkronisera layouter över webbläsare och enheter via ett backend-API med diskbaserad lagring som överlever containeromstarter.
Inbyggd autentisering
Skydda läs- och skrivåtkomst med inloggning via användarnamn och lösenord, samt en API-skrivtoken som skyddar muterande rutter.
Varför köra Rackula på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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