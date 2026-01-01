Installera R2R med ett klick.
Produktionsklart RAG-ramverk med hybridsökning, kunskapsgrafer och ett agentbaserat hämtnings-API för AI-applikationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med R2R
R2R är ett ramverk för hämtningsförstärkt generering med öppen källkod, byggt för produktionsdistribution från dag ett. Det kombinerar hybrid semantisk sökning och nyckelordssökning med ömsesidig rangfusion, automatisk kunskapsgrafkonstruktion, multimodal dokumentintagning och ett agentbaserat hämtnings-API som låter stora språkmodeller orkestrera sökning som en del av deras resonemangsloop.
Att själva hosta R2R på er egen VPS håller dokument, vektorindex och konversationshistorik under er fulla kontroll, utan avgifter per fråga och utan tredjepartsåtkomst till er kunskapsbas. Denna distribution kopplar samman R2R API:et med den officiella instrumentpanelen och en PostgreSQL- samt pgvector-lagring, vilket ger er en komplett RAG-stack som ni kan utöka med vilken LLM-leverantör som helst.
Viktiga funktioner i R2R
Hybrid sökning
Kombinera vektorsimilaritet och fulltextsökning med nyckelord med reciprocal rank fusion för att få fram det mest relevanta sammanhanget för varje sökfråga.
Kunskapsgrafer
Automatisk entitets- och relationsutvinning bygger ett grafindex tillsammans med vektorer, vilket möjliggör dokumentövergripande resonemang som platt hämtning inte kan matcha.
Multimodalt intag
Bearbeta PDF-filer, Word-dokument, kalkylblad, bilder och ljud till ett enhetligt index utan att skriva anpassad inmatningskod för varje format.
Agentisk RAG
Resonerande agenter hämtar, granskar och förfinar svar iterativt – vilket ger svar av högre kvalitet än RAG-pipelines med enstaka körningar.
Multileverantörs-LLM:er
Anslut OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama och över 20 andra LLM-leverantörer via en enda konfiguration — ingen omindexering krävs.
REST API och SDK:er
Ett komplett REST API plus officiella Python- och JavaScript-SDK:er låter dig bädda in R2R-hämtning i anpassade applikationer och automatiserade pipelines.
Varför köra R2R på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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