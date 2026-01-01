R2R är ett ramverk för hämtningsförstärkt generering med öppen källkod, byggt för produktionsdistribution från dag ett. Det kombinerar hybrid semantisk sökning och nyckelordssökning med ömsesidig rangfusion, automatisk kunskapsgrafkonstruktion, multimodal dokumentintagning och ett agentbaserat hämtnings-API som låter stora språkmodeller orkestrera sökning som en del av deras resonemangsloop.

Att själva hosta R2R på er egen VPS håller dokument, vektorindex och konversationshistorik under er fulla kontroll, utan avgifter per fråga och utan tredjepartsåtkomst till er kunskapsbas. Denna distribution kopplar samman R2R API:et med den officiella instrumentpanelen och en PostgreSQL- samt pgvector-lagring, vilket ger er en komplett RAG-stack som ni kan utöka med vilken LLM-leverantör som helst.