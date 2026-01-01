Installera Medusa med en klicksinstallation.
Automatisk videobibliotekshanterare för TV-serier — hämtar nya avsnitt så fort de dyker upp på indexerare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Medusa
Medusa är en långvarig, community-underhållen automationsserver för TV-seriebibliotek. Den spårar serierna du följer, övervakar Usenet-indexerare och torrent-trackers för nya avsnittsreleaser, laddar ner matchande filer via din befintliga nedladdare, döper sedan om, taggar och flyttar dem till ditt bibliotek – allt styrs från ett polerat webbgränssnitt inspirerat av SickBeard och SickChill.
Att själva hosta Medusa på en VPS håller din TV-automation igång dygnet runt så att avsnitt dyker upp i ditt bibliotek minuter efter att de släppts. Den fungerar naturligt med Plex, Jellyfin, Emby och det bredare Servarr-ekosystemet, och fungerar med praktiskt taget alla Newznab- och Torznab-indexerare via inbyggda plugins.
Viktiga funktioner i Medusa
Serie- och avsnittsspårning
Lägg till serier från TVDB, TVMaze eller IMDb och Medusa övervakar varje säsong efter nya avsnitt när de dyker upp på indexerare.
Kvalitetspreferensprofiler
Definiera kvalitet, upplösning, codec och språkinställningar per program så att rätt version vinner när flera kandidater dyker upp.
Inbyggt indexeringsstöd
Inbyggda plugins för Newznab- och Torznab-indexerare, samt direkt stöd för NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge och rTorrent.
Undertextssökning
Söker igenom OpenSubtitles, Addic7ed och Podnapisi efter matchande undertexter på dina föredragna språk efter varje nedladdning.
Efterbearbetningsautomatisering
Byter namn på, taggar och flyttar nedladdade filer till Plex/Jellyfin/Emby-kompatibla mappstrukturer utan manuell sortering.
Varför köra Medusa på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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