Medusa är en långvarig, community-underhållen automationsserver för TV-seriebibliotek. Den spårar serierna du följer, övervakar Usenet-indexerare och torrent-trackers för nya avsnittsreleaser, laddar ner matchande filer via din befintliga nedladdare, döper sedan om, taggar och flyttar dem till ditt bibliotek – allt styrs från ett polerat webbgränssnitt inspirerat av SickBeard och SickChill.

Att själva hosta Medusa på en VPS håller din TV-automation igång dygnet runt så att avsnitt dyker upp i ditt bibliotek minuter efter att de släppts. Den fungerar naturligt med Plex, Jellyfin, Emby och det bredare Servarr-ekosystemet, och fungerar med praktiskt taget alla Newznab- och Torznab-indexerare via inbyggda plugins.