Mattermost är en självhostad samarbetsplattform för team som erbjuder meddelanden liknande Slack, fildelning, röstsamtal och arbetsflödesautomatisering – utan att du förlorar kontrollen över din data. Den är byggd för tekniska och säkerhetsmedvetna team och stöder trådade kanaler, över 800 integrationer, SSO, LDAP och efterlevnadsarkivering direkt.

Att själv hosta Mattermost på din egen VPS eliminerar prenumerationsavgifter per användare, behåller alla meddelanden och filer inom din infrastruktur och uppfyller kraven på datasuveränitet som är vanliga inom myndigheter, finans och hälsovård, där endast molnbaserade verktyg inte är acceptabla.