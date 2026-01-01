Installera Slash med ett klick.
Självhostad genvägshanterare som förvandlar långa URL:er till minnesvärda s/-länkar som du kommer åt direkt från din webbläsares adressfält.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Slash
Slash är en egenhostad länkgenvägshanterare för individer och team som vill ha ett renare sätt att dela och komma åt URL:er. Istället för bokmärken utspridda över webbläsare eller svårkomna omdirigeringslänkar, låter Slash dig definiera s/-prefixade genvägar — skriv s/docs i webbläsarens adressfält (med tillägget installerat) och landa direkt på din destination. Genvägar kan taggas, grupperas i delbara samlingar och begränsas till ditt team eller hållas privata.
Till skillnad från hostade länkförkortare som loggar din trafik och tjänar pengar på dina data, behåller egenhosting av Slash på en VPS all genvägsanalys och användningsdata på infrastruktur du kontrollerar — ingen prenumeration krävs, ingen extern tjänst att lita på, och ingen gräns för antalet genvägar du kan skapa.
Viktiga funktioner i Slash
Webbläsarens adressfältsgenvägar
Webbläsartillägg för Chrome och Firefox låter dig skriva s/shortcut direkt i adressfältet för att hoppa till valfri sparad URL — inga extra klick eller sökning behövs.
Delbara samlingar
Gruppera relaterade genvägar i utvalda samlingar och dela dem med ditt team eller offentligt via en enda länk.
Länkanalys
Spåra hur ofta varje genväg får besök och se trafikkällor, så att ni vet vilka länkar som får aktivt besök och vilka ni kan ta bort.
Tagbaserad organisation
Lägg till taggar till genvägar för snabb filtrering och upptäckt i ett växande bibliotek av interna länkar och teamlänkar.
Genvägsdelning för team
Skapa genvägar synliga för alla arbetsytemedlemmar eller begränsa dem till dig själv – och håll interna och personliga länkar organiserade på ett ställe.
Varför köra Slash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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