Slash är en egenhostad länkgenvägshanterare för individer och team som vill ha ett renare sätt att dela och komma åt URL:er. Istället för bokmärken utspridda över webbläsare eller svårkomna omdirigeringslänkar, låter Slash dig definiera s/-prefixade genvägar — skriv s/docs i webbläsarens adressfält (med tillägget installerat) och landa direkt på din destination. Genvägar kan taggas, grupperas i delbara samlingar och begränsas till ditt team eller hållas privata.

Till skillnad från hostade länkförkortare som loggar din trafik och tjänar pengar på dina data, behåller egenhosting av Slash på en VPS all genvägsanalys och användningsdata på infrastruktur du kontrollerar — ingen prenumeration krävs, ingen extern tjänst att lita på, och ingen gräns för antalet genvägar du kan skapa.