Uptrace är en plattform för applikationsprestandaövervakning (APM) med öppen källkod som förenar distribuerade spårningar, mätvärden och loggar från OpenTelemetry-instrumenterade applikationer i ett enda gränssnitt. Byggd på ClickHouse för lagring av telemetri med hög genomströmning och PostgreSQL för metadata, levererar den observerbarhetsfunktionerna hos Datadog och New Relic utan licensavgifter per värd eller problem med datalagringsplats.

Att själva hosta Uptrace på er VPS behåller all telemetridata på er egen infrastruktur utan pris per spårning eller per logg. Alla applikationer instrumenterade med OpenTelemetry SDK:er — för Go, Python, Node.js, Java, .NET och mer — kan skicka data direkt via OTLP utan ytterligare konfiguration.