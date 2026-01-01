Driftsätt Uptrace med en klicksinstallation.
APM-plattform med öppen källkod för distribuerade spår, mätvärden och loggar, byggd nativt på OpenTelemetry.
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Vad du kan bygga med Uptrace
Uptrace är en plattform för applikationsprestandaövervakning (APM) med öppen källkod som förenar distribuerade spårningar, mätvärden och loggar från OpenTelemetry-instrumenterade applikationer i ett enda gränssnitt. Byggd på ClickHouse för lagring av telemetri med hög genomströmning och PostgreSQL för metadata, levererar den observerbarhetsfunktionerna hos Datadog och New Relic utan licensavgifter per värd eller problem med datalagringsplats.
Att själva hosta Uptrace på er VPS behåller all telemetridata på er egen infrastruktur utan pris per spårning eller per logg. Alla applikationer instrumenterade med OpenTelemetry SDK:er — för Go, Python, Node.js, Java, .NET och mer — kan skicka data direkt via OTLP utan ytterligare konfiguration.
Viktiga funktioner i Uptrace
Distribuerad spårning
Visualisera begärandeflöden över mikrotjänster med fullständiga spandetaljer, flamgrafer och tjänstberoendekartor för att identifiera latensflaskhalsar.
Mått och instrumentpaneler
PromQL-kompatibel metrikmotor med över 50 förbyggda översikter för populära ramverk, databaser och infrastrukturkomponenter.
Centraliserad loggsökning
Mata in och fulltextsök strukturerade loggar tillsammans med korrelerade spårningar och mätvärden i ett enda enhetligt frågegränssnitt.
Varningar och aviseringar
Ställ in tröskelbaserade aviseringar eller avvikelseraviseringar med dirigering till e-post, Slack, PagerDuty eller anpassade webhook-slutpunkter.
OTLP-native intag
Acceptera telemetri från valfri OpenTelemetry SDK via gRPC eller HTTP utan anpassade adaptrar, insamlare eller proprietära agenter.
Varför köra Uptrace på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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