Upp till 69 % rabatt på MQTTX

Installera MQTTX med ett klick.

Webbläsarbaserad MQTT 5.0-klient för att felsöka meddelandemäklare och testa IoT WebSocket-anslutningar utan lokala installationer.

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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
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400 GB NVMe-diskutrymme
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Varje plan har allt du behöver och mer

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Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med MQTTX

MQTTX Web är en MQTT 5.0-klient med öppen källkod från EMQX som körs helt i webbläsaren. Den låter ingenjörer ansluta till vilken MQTT-mäklare som helst via WebSocket för att inspektera ämnen, publicera nyttolaster och validera IoT-meddelandeflöden på några sekunder. Till skillnad från skrivbordsversionen kräver MQTTX Web ingen installation – det enda teamen behöver göra är att öppna den distribuerade URL:en för att börja felsöka mäklare från vilken bärbar dator eller surfplatta som helst.

Att själv hosta MQTTX Web på er egen VPS ger en privat, alltid tillgänglig WebSocket-klient på en URL som ert team kontrollerar, utan att någon tredjeparts hostad slutpunkt loggar era mäklaruppgifter och utan beroende av den offentliga emqx.io-instansen. Anslutningsprofiler lagras lokalt i varje webbläsare, så själva distributionen är tillståndslös och enkel att uppgradera.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i MQTTX

Fullt MQTT 5.0-stöd

Testa alla MQTT 5.0-funktioner inklusive egenskaper, orsakskoder, delade prenumerationer och förfrågnings- och svarsmönster mot vilken som helst kompatibel mäklare.

WebSocket-anslutning

Anslut till MQTT-mäklare över WS och WSS direkt från webbläsaren, perfekt för att validera IoT-gateways och webbklienter som förlitar sig på WebSocket-transport.

Flermäklararbetsyta

Spara och växla mellan anslutningsprofiler för produktion, staging och lokala mäklare utan att lämna fliken eller konfigurera om autentiseringsuppgifter varje gång.

Ämnespublicering och prenumeration

Prenumerera på ämnen med jokertecken, publicera JSON-, oformaterad text- eller Base64-nyttolaster, och granska meddelandehistoriken med QoS-, bevarad- och tidsstämpelmetadata.

Installationsfri åtkomst

Dela den driftsatta URL:en med ditt team så att varje ingenjör får en MQTT-klient utan att distribuera skrivbordsbinärer eller hantera paketversioner.

Klientbaserad datalagring

Anslutningsinställningar och meddelandehistorik stannar i webbläsaren via localStorage, så servern lagrar inga mäklaruppgifter och förblir tillståndslös vid uppgraderingar.

Varför köra MQTTX på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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