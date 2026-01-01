Installera MQTTX med ett klick.
Webbläsarbaserad MQTT 5.0-klient för att felsöka meddelandemäklare och testa IoT WebSocket-anslutningar utan lokala installationer.
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Vad du kan bygga med MQTTX
MQTTX Web är en MQTT 5.0-klient med öppen källkod från EMQX som körs helt i webbläsaren. Den låter ingenjörer ansluta till vilken MQTT-mäklare som helst via WebSocket för att inspektera ämnen, publicera nyttolaster och validera IoT-meddelandeflöden på några sekunder. Till skillnad från skrivbordsversionen kräver MQTTX Web ingen installation – det enda teamen behöver göra är att öppna den distribuerade URL:en för att börja felsöka mäklare från vilken bärbar dator eller surfplatta som helst.
Att själv hosta MQTTX Web på er egen VPS ger en privat, alltid tillgänglig WebSocket-klient på en URL som ert team kontrollerar, utan att någon tredjeparts hostad slutpunkt loggar era mäklaruppgifter och utan beroende av den offentliga emqx.io-instansen. Anslutningsprofiler lagras lokalt i varje webbläsare, så själva distributionen är tillståndslös och enkel att uppgradera.
Viktiga funktioner i MQTTX
Fullt MQTT 5.0-stöd
Testa alla MQTT 5.0-funktioner inklusive egenskaper, orsakskoder, delade prenumerationer och förfrågnings- och svarsmönster mot vilken som helst kompatibel mäklare.
WebSocket-anslutning
Anslut till MQTT-mäklare över WS och WSS direkt från webbläsaren, perfekt för att validera IoT-gateways och webbklienter som förlitar sig på WebSocket-transport.
Flermäklararbetsyta
Spara och växla mellan anslutningsprofiler för produktion, staging och lokala mäklare utan att lämna fliken eller konfigurera om autentiseringsuppgifter varje gång.
Ämnespublicering och prenumeration
Prenumerera på ämnen med jokertecken, publicera JSON-, oformaterad text- eller Base64-nyttolaster, och granska meddelandehistoriken med QoS-, bevarad- och tidsstämpelmetadata.
Installationsfri åtkomst
Dela den driftsatta URL:en med ditt team så att varje ingenjör får en MQTT-klient utan att distribuera skrivbordsbinärer eller hantera paketversioner.
Klientbaserad datalagring
Anslutningsinställningar och meddelandehistorik stannar i webbläsaren via localStorage, så servern lagrar inga mäklaruppgifter och förblir tillståndslös vid uppgraderingar.
Varför köra MQTTX på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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