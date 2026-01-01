MQTTX Web är en MQTT 5.0-klient med öppen källkod från EMQX som körs helt i webbläsaren. Den låter ingenjörer ansluta till vilken MQTT-mäklare som helst via WebSocket för att inspektera ämnen, publicera nyttolaster och validera IoT-meddelandeflöden på några sekunder. Till skillnad från skrivbordsversionen kräver MQTTX Web ingen installation – det enda teamen behöver göra är att öppna den distribuerade URL:en för att börja felsöka mäklare från vilken bärbar dator eller surfplatta som helst.

Att själv hosta MQTTX Web på er egen VPS ger en privat, alltid tillgänglig WebSocket-klient på en URL som ert team kontrollerar, utan att någon tredjeparts hostad slutpunkt loggar era mäklaruppgifter och utan beroende av den offentliga emqx.io-instansen. Anslutningsprofiler lagras lokalt i varje webbläsare, så själva distributionen är tillståndslös och enkel att uppgradera.