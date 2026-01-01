Installera LinkStack med ett klick.
Självhostad länk-i-bio-plattform för att bygga varumärkesanpassade landningssidor med obegränsat antal länkar och fullständig designkontroll.
Välj en VPS-prenumeration för LinkStack
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LinkStack
LinkStack är en länk-i-bio-plattform med öppen källkod som låter skapare, företag och organisationer centralisera alla sina viktiga länkar på en enda anpassningsbar landningssida. Byggd med PHP och Laravel levereras den med obegränsade länkar, anpassade teman, sociala ikoner, klickstatistik och stöd för flera användare direkt – funktioner som kommersiella alternativ som Linktree vanligtvis låser bakom betalda nivåer.
Att själv hosta LinkStack på din egen VPS håller besöksstatistik, klickdata och sidkonfiguration helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter per sida, ingen injicerad reklam på gratistjänster och ingen risk att din biolänk stängs av av en tredjepartsplattform. Anslut en anpassad domän via Traefik och sidan blir en fullt varumärkesanpassad del av din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i LinkStack
Obegränsade länkar
Lägg till så många länkar, sektioner och sidor som ni behöver utan månatliga begränsningar, objektbegränsningar eller avgifter per länk från en SaaS-leverantör.
Anpassade teman
Välj bland inbyggda teman eller designa om sidor helt med anpassad CSS, bakgrunder, knappformer och animationer för att matcha ditt varumärke.
Inbyggda analysverktyg
Spåra sidvisningar och klickantal per länk i adminpanelen utan att injicera tredjeparts spårningspixlar i dina besökares webbläsare.
Fleranvändarstöd
Hosta sidor för hela team eller byråer med separata användarkonton, rollbaserad åtkomst och centraliserad administration på en instans.
Sociala och anpassade ikoner
Lägg till ikoner för stora sociala nätverk plus egna uppladdade ikoner så att länkar förblir visuellt konsekventa och omedelbart igenkännbara.
Uppdatering med ett klick
Installera nya versioner direkt från adminpanelen med den inbyggda uppdateraren, och håll din instans uppdaterad utan att bygga om containern.
Varför köra LinkStack på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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