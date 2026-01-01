Installera Readur med ett klick.
Dokumenthanteringssystem som använder OCR för att förvandla skannade filer och bilder till fullt sökbara arkiv.
Välj en VPS-prenumeration för Readur
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Readur
Readur är en plattform för dokumenthantering som använder OCR-teknik för att omvandla pappersdokument, skannade filer och bilder till sökbara digitala arkiv. Den accepterar PDF-filer, bilder och Office-filer via dra-och-släpp-uppladdning eller en automatisk övervakningsmapp, extraherar text utan att ändra originalfilerna och indexerar allt i PostgreSQL för snabb fulltextsökning.
Att själv hosta Readur håller känsliga dokument – juridiska handlingar, medicinska filer, ekonomiska kvitton – under din exklusiva kontroll utan att ladda upp till tredjeparts OCR-tjänster som kan behålla kopior eller dela innehåll. Tokenbaserad autentisering och konfigurerbara OCR-inställningar ger dig detaljerad kontroll över bearbetningssamtidighet, språkdetektering och filtypsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Readur
OCR-textutvinning
Extraherar automatiskt text från skannade PDF-filer och bilder så att alla dokument blir sökbara utan manuell transkription.
Automatisering av bevakningsmappar
Släpp filer i en övervakad mapp och Readur bearbetar och indexerar dem automatiskt, vilket eliminerar upprepade uppladdningssteg för massinmatning.
Fulltextsökning
PostgreSQL-stödd fulltextsökning returnerar omedelbart relevanta dokument i hela ditt arkiv, med inbyggd filtrering och rankning.
Icke-förstörande bearbetning
Vi bevarar originalfilerna exakt som de laddades upp — vi lagrar OCR-text separat så att källdokumenten förblir bit-för-bit identiska.
Flerformatssupport
Hanterar PDF-filer, vanliga bildformat, ren text, RTF och Office-dokument i ett enda enhetligt arkiv utan formatspecifika arbetsflöden.
Varför köra Readur på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.