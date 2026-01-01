Readur är en plattform för dokumenthantering som använder OCR-teknik för att omvandla pappersdokument, skannade filer och bilder till sökbara digitala arkiv. Den accepterar PDF-filer, bilder och Office-filer via dra-och-släpp-uppladdning eller en automatisk övervakningsmapp, extraherar text utan att ändra originalfilerna och indexerar allt i PostgreSQL för snabb fulltextsökning.

Att själv hosta Readur håller känsliga dokument – juridiska handlingar, medicinska filer, ekonomiska kvitton – under din exklusiva kontroll utan att ladda upp till tredjeparts OCR-tjänster som kan behålla kopior eller dela innehåll. Tokenbaserad autentisering och konfigurerbara OCR-inställningar ger dig detaljerad kontroll över bearbetningssamtidighet, språkdetektering och filtypsbegränsningar.