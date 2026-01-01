Installera Readyset med ett klick
Trådkompatibelt cachelager som ligger framför Postgres och MySQL för att snabba upp frågor och skala lästrafik.
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Vad du kan bygga med Readyset
Readyset är en delvis tillståndsbaserad strömmande SQL-cache som ligger mellan din applikation och en befintlig Postgres- eller MySQL-databas. Den använder det ursprungliga nätverksprotokollet, så applikationer ansluter med sin nuvarande drivrutin och anslutningssträng – inga kodändringar, inga ORM-omskrivningar, ingen separat logik för cache-invalidering att underhålla.
Under ytan använder Readyset inkrementell vyunderhåll för att hålla cachade frågeresultat uppdaterade när de underliggande tabellerna ändras, vilket eliminerar problem med inaktuell data och cache-stampede som finns i traditionella nyckel-värde-cachar som Redis eller Memcached. Självhosting på en VPS håller frågetrafik och data på infrastruktur du kontrollerar, samtidigt som det eliminerar avgifterna per fråga för hanterade cachetjänster.
Viktiga funktioner i Readyset
Protokollkompatibel proxy
Fungerar mellan applikationer och Postgres eller MySQL utan drivrutinsändringar, ORM-omskrivningar eller nya klientbibliotek att lära sig.
Inkrementell vyunderhåll
Cachelagrade frågeresultat uppdateras på plats när överordnade tabeller ändras, så att läsningar förblir aktuella utan manuell cacheinvalidering eller gissningar om TTL.
Explicit frågecachning
Du väljer vilka SELECT-satser du vill cacha med en CREATE CACHE-sats, vilket ger exakt kontroll över minnesanvändningen och vad du kan snabba upp.
Inbyggd Grafana-instrumentpanel
En paketerad Grafana-instans och en Prometheus-exportör exponerar antal cachade frågor, träfffrekvenser och replikeringsfördröjning från det att stacken startar.
Utskalning av läsgenomströmning
Tunga läsbelastningar belastar Readyset-minnet istället för att överbelasta den primära databasen, vilket gör att uppströms kan hantera skrivoperationer och analyser.
Postgres och MySQL-paritet
En enda binärfil stöder båda motorerna, så samma cacheflöde gäller oavsett om din applikation kommunicerar med PostgreSQL eller MySQL.
Varför köra Readyset på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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