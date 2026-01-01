Readyset är en delvis tillståndsbaserad strömmande SQL-cache som ligger mellan din applikation och en befintlig Postgres- eller MySQL-databas. Den använder det ursprungliga nätverksprotokollet, så applikationer ansluter med sin nuvarande drivrutin och anslutningssträng – inga kodändringar, inga ORM-omskrivningar, ingen separat logik för cache-invalidering att underhålla.

Under ytan använder Readyset inkrementell vyunderhåll för att hålla cachade frågeresultat uppdaterade när de underliggande tabellerna ändras, vilket eliminerar problem med inaktuell data och cache-stampede som finns i traditionella nyckel-värde-cachar som Redis eller Memcached. Självhosting på en VPS håller frågetrafik och data på infrastruktur du kontrollerar, samtidigt som det eliminerar avgifterna per fråga för hanterade cachetjänster.