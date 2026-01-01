Dittofeed är ett alternativ med öppen källkod till Braze och Iterable, byggt för produkt- och marknadsteam som behöver full kontroll över kundkommunikationen utan prissättning per meddelande. Det låter dig designa automatiserade kundresor som utlöses av användarbeteende – introduktionssekvenser, återaktiveringskampanjer, transaktionsaviseringar och mer – över e-post, SMS, WhatsApp, Slack och mobila push-kanaler.

Att själv hosta Dittofeed behåller all kundhändelsedata, kontaktlistor och meddelandehistorik på din egen infrastruktur. Du undviker avgifter per användare och per meddelande samtidigt som du behåller möjligheten att integrera direkt med ditt datalager, ansluta din egen e-postleverantör och uppfylla datalagringskrav.