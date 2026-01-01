Installera Dittofeed med ett klick.
Öppen källkod-plattform för kundengagemang med automatiserade flerkanaliga meddelanden via e-post, SMS, Slack och mobilpush.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dittofeed
Dittofeed är ett alternativ med öppen källkod till Braze och Iterable, byggt för produkt- och marknadsteam som behöver full kontroll över kundkommunikationen utan prissättning per meddelande. Det låter dig designa automatiserade kundresor som utlöses av användarbeteende – introduktionssekvenser, återaktiveringskampanjer, transaktionsaviseringar och mer – över e-post, SMS, WhatsApp, Slack och mobila push-kanaler.
Att själv hosta Dittofeed behåller all kundhändelsedata, kontaktlistor och meddelandehistorik på din egen infrastruktur. Du undviker avgifter per användare och per meddelande samtidigt som du behåller möjligheten att integrera direkt med ditt datalager, ansluta din egen e-postleverantör och uppfylla datalagringskrav.
Viktiga funktioner i Dittofeed
Kundreseautomatisering
Designa flerstegsmeddelandeflöden som startar vid användarhändelser, tidsfördröjningar eller segmentmedlemskap med hjälp av en visuell dra-och-släpp-redigerare.
Flerkanalsleverans
Skicka meddelanden via e-post, SMS, mobilpush, WhatsApp och Slack från en enda plattform utan att hantera separata leverantörer per kanal.
Beteendesegmentering
Bygg dynamiska målgruppssegment från användarhändelser och egenskaper i realtid för att rikta in dig på rätt användare vid rätt tidpunkt.
Mallbibliotek
Skapa och versionshantera meddelandemallar med en avancerad redigerare, återanvänd dem sedan i flera flöden och kampanjer.
Leveransanalys
Spåra öppningsfrekvenser, klickfrekvenser, konverteringar och leveransfel per resa och kanal för att optimera meddelanden över tid.
Varför köra Dittofeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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