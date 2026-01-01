Casibase är en plattform för kunskapshantering och AI-chatbot med öppen källkod som låter organisationer bygga domänspecifika assistenter som stöds av verklig företagsdata. Den kombinerar inbäddningsbaserad dokumentinmatning med stöd för flera stora språkmodeller — inklusive ChatGPT, Claude, Llama 3 och DeepSeek — så att team kan fråga sin egen kunskapsbas via ett chattgränssnitt med naturligt språk utan att skicka råa dokument till tredjepartstjänster.

Att själv hosta Casibase på din egen VPS håller proprietära dokument, konversationshistorik och API-nycklar för modeller helt på infrastruktur som du kontrollerar. Stacken levereras med MySQL för persistens och integreras med Casdoor för autentisering i företagsklass, inklusive GitHub, Google och anpassade OAuth-leverantörer.