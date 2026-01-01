Upp till 69 % rabatt på Casibase

Installera Casibase med ett klick.

AI-kunskapsbas med öppen källkod och LLM-driven chattplattform för att bygga domänspecifika assistenter.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Casibase med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Casibase

Casibase är en plattform för kunskapshantering och AI-chatbot med öppen källkod som låter organisationer bygga domänspecifika assistenter som stöds av verklig företagsdata. Den kombinerar inbäddningsbaserad dokumentinmatning med stöd för flera stora språkmodeller — inklusive ChatGPT, Claude, Llama 3 och DeepSeek — så att team kan fråga sin egen kunskapsbas via ett chattgränssnitt med naturligt språk utan att skicka råa dokument till tredjepartstjänster.

Att själv hosta Casibase på din egen VPS håller proprietära dokument, konversationshistorik och API-nycklar för modeller helt på infrastruktur som du kontrollerar. Stacken levereras med MySQL för persistens och integreras med Casdoor för autentisering i företagsklass, inklusive GitHub, Google och anpassade OAuth-leverantörer.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Casibase

Fler-modell LLM-stöd

Anslut till ChatGPT-, Claude-, Llama 3-, DeepSeek R1- och HuggingFace-modeller så att du kan byta eller jämföra leverantörer utan att behöva ladda om din kunskapsbas.

Inbäddningsbaserad hämtning

Man delar upp och bäddar in dokument vid intagningstillfället, vilket möjliggör semantisk sökning som visar kontextuellt relevanta passager istället för nyckelordsmatchningar.

Företagsautentisering

Casdoor-integrationen tillhandahåller engångsinloggning med GitHub, Google och företags-OAuth-leverantörer, med finkorniga behörighetskontroller över kunskapslager.

Flerspråksgränssnitt

Webbgränssnittet har stöd för 12 språk, vilket gör det tillgängligt för globalt distribuerade team utan ytterligare lokaliseringsarbete.

Fjärråtkomst till tillgångar

Inbyggt stöd för RDP-, VNC- och SSH-protokoll låter dig ansluta fjärrinfrastruktur som kunskapstillgångar vid sidan av dokument och chatthistorik.

Varför köra Casibase på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

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Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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