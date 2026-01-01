Installera Casibase med ett klick.
AI-kunskapsbas med öppen källkod och LLM-driven chattplattform för att bygga domänspecifika assistenter.
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Vad du kan bygga med Casibase
Casibase är en plattform för kunskapshantering och AI-chatbot med öppen källkod som låter organisationer bygga domänspecifika assistenter som stöds av verklig företagsdata. Den kombinerar inbäddningsbaserad dokumentinmatning med stöd för flera stora språkmodeller — inklusive ChatGPT, Claude, Llama 3 och DeepSeek — så att team kan fråga sin egen kunskapsbas via ett chattgränssnitt med naturligt språk utan att skicka råa dokument till tredjepartstjänster.
Att själv hosta Casibase på din egen VPS håller proprietära dokument, konversationshistorik och API-nycklar för modeller helt på infrastruktur som du kontrollerar. Stacken levereras med MySQL för persistens och integreras med Casdoor för autentisering i företagsklass, inklusive GitHub, Google och anpassade OAuth-leverantörer.
Viktiga funktioner i Casibase
Fler-modell LLM-stöd
Anslut till ChatGPT-, Claude-, Llama 3-, DeepSeek R1- och HuggingFace-modeller så att du kan byta eller jämföra leverantörer utan att behöva ladda om din kunskapsbas.
Inbäddningsbaserad hämtning
Man delar upp och bäddar in dokument vid intagningstillfället, vilket möjliggör semantisk sökning som visar kontextuellt relevanta passager istället för nyckelordsmatchningar.
Företagsautentisering
Casdoor-integrationen tillhandahåller engångsinloggning med GitHub, Google och företags-OAuth-leverantörer, med finkorniga behörighetskontroller över kunskapslager.
Flerspråksgränssnitt
Webbgränssnittet har stöd för 12 språk, vilket gör det tillgängligt för globalt distribuerade team utan ytterligare lokaliseringsarbete.
Fjärråtkomst till tillgångar
Inbyggt stöd för RDP-, VNC- och SSH-protokoll låter dig ansluta fjärrinfrastruktur som kunskapstillgångar vid sidan av dokument och chatthistorik.
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Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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