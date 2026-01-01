TriliumNext Notes är en självhostad applikation för personlig kunskapshantering byggd kring en hierarkisk trädstruktur som kan innehålla tusentals anteckningar. Den stöder avancerad WYSIWYG-redigering, kodblock, matematiska formler och en skriptmotor för att bygga anpassade arbetsflöden och automatiserad anteckningshantering.

Att självhosta på en VPS ger dig obegränsad lagring för anteckningar, beständig synkronisering mellan enheter och fullständigt ägande av din kunskapsbas. Anteckningar kan klonas till flera platser, förbättras med anpassade attribut och åtkommas via ETAPI REST API för externa integrationer.