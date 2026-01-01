Installera TriliumNext Notes med en klicksinstallation.
Självhostad personlig kunskapsbas med hierarkiska anteckningar, skriptstöd och ett kraftfullt REST API för automatisering.
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Vad du kan bygga med TriliumNext Notes
TriliumNext Notes är en självhostad applikation för personlig kunskapshantering byggd kring en hierarkisk trädstruktur som kan innehålla tusentals anteckningar. Den stöder avancerad WYSIWYG-redigering, kodblock, matematiska formler och en skriptmotor för att bygga anpassade arbetsflöden och automatiserad anteckningshantering.
Att självhosta på en VPS ger dig obegränsad lagring för anteckningar, beständig synkronisering mellan enheter och fullständigt ägande av din kunskapsbas. Anteckningar kan klonas till flera platser, förbättras med anpassade attribut och åtkommas via ETAPI REST API för externa integrationer.
Viktiga funktioner i TriliumNext Notes
Hierarkisk organisation
Organisera tusentals anteckningar i en trädstruktur med kloning, så att enskilda anteckningar kan förekomma i flera sammanhang utan dubblering.
Skriptmotor
Skriv JavaScript-skript som körs vid händelser eller enligt schema för att automatisera skapande, taggning och organisering av anteckningar.
Revisionshistorik
Systemet versionerar automatiskt varje redigering av anteckningar, så att du kan granska och återställa valfri tidigare version av ditt innehåll.
ETAPI REST API
Ett dokumenterat REST API låter externa verktyg skapa, läsa, uppdatera och organisera anteckningar programmatiskt.
Webbklippare
Webbläsartillägget fångar webbsidor direkt till din Trilium kunskapsbas med ett enda klick.
Varför köra TriliumNext Notes på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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