Ralph är ett system för tillgångshantering och CMDB (Configuration Management Database) med öppen källkod, byggt av Allegro för att hantera IT-infrastruktur i stor skala. Det täcker hela tillgångens livscykel – från inköp och tilldelning till avveckling – över både serverrack i datacenter och backoffice-miljöer, med inbyggd visualisering av datacenter för racklayouter och planering av strömkapacitet.

Att självhosta Ralph på din VPS ger ditt IT-team en enda källa till sanning för hårdvaruinventering, programvarulicenser, kontrakt och supportavtal utan prenumerationskostnader per tillgång. Ett omfattande REST API gör Ralph enkel att integrera med befintliga system för ärendehantering, övervakning och inköp.