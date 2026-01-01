Installera Ralph med enklicksinstallation.
Öppen källkods IT-tillgångshantering och plattform för datacenterinfrastruktur med ett fullständigt REST API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ralph
Ralph är ett system för tillgångshantering och CMDB (Configuration Management Database) med öppen källkod, byggt av Allegro för att hantera IT-infrastruktur i stor skala. Det täcker hela tillgångens livscykel – från inköp och tilldelning till avveckling – över både serverrack i datacenter och backoffice-miljöer, med inbyggd visualisering av datacenter för racklayouter och planering av strömkapacitet.
Att självhosta Ralph på din VPS ger ditt IT-team en enda källa till sanning för hårdvaruinventering, programvarulicenser, kontrakt och supportavtal utan prenumerationskostnader per tillgång. Ett omfattande REST API gör Ralph enkel att integrera med befintliga system för ärendehantering, övervakning och inköp.
Viktiga funktioner i Ralph
Tillgångslivscykelspårning
Spåra varje tillgång från inköpsorder genom tilldelning, underhåll och avveckling, med fullständig historik och granskningslogg för efterlevnad och kostnadsrapportering.
Datacenter visualisering
Karta ut fysiska racklayouter med dra-och-släpp-placering, övervaka strömförbrukning per rack och planera kapacitetsutökningar innan hårdvara anländer.
REST API
Ett omfattande REST API gör det möjligt att integrera Ralph med ärendehanteringssystem, övervakningsplattformar och upphandlingsverktyg för att automatisera lageruppdateringar och eliminera dubbel datainmatning.
Programvarulicenshantering
Hantera programvarulicenser, avtal och supportavtal tillsammans med hårdvarutillgångar så att ni alltid vet vad som är licensierat, var det är utplacerat och när förnyelserna förfaller.
Anpassade arbetsflöden
Definiera flexibla arbetsflödessteg för tillgångars livscykelstadier för att säkerställa konsekvent tillämpning av era upphandlings-, drift- och avvecklingsprocesser i hela teamet.
Varför köra Ralph på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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