Installera PhotoPrism med ett klick
AI-driven fotohanteringsapplikation som automatiskt organiserar, taggar och söker igenom ditt fotobibliotek utan att ladda upp till tredjeparts-moln.
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Vad du kan bygga med PhotoPrism
PhotoPrism är en integritetsfokuserad plattform för fotohantering som använder artificiell intelligens för att automatiskt klassificera, tagga och söka i hela din fotosamling. Ansiktsigenkänning, objektdetektering och platsbaserad organisering fungerar lokalt på din server — dina foton lämnar aldrig din hårdvara.
Att själva hosta PhotoPrism på din VPS ger dig ett kraftfullt alternativ till Google Photos och iCloud som skalar till miljontals bilder, stöder RAW-filer och 4K-video, och behåller varje minne under din fulla kontroll utan lagringsgränser från en tredjeparts prenumerationsplan.
Viktiga funktioner i PhotoPrism
AI-driven taggning
Klassificerar automatiskt foton efter ämne, scen och objekt med maskininlärning på enheten, och kräver ingen molnbearbetning.
Ansiktsigenkänning
Grupperar foton efter personerna på dem så att du omedelbart kan hitta varje bild på en familjemedlem eller vän i hela ditt bibliotek.
Kraftfull sök
Hitta foton med naturliga språkfrågor som "solnedgång på stranden" eller filtrera efter datum, kamera, plats och automatiskt upptäckta etiketter samtidigt.
RAW- och videostöd
Hanterar RAW-filer från professionella kameror, HEIF från iPhones och 4K-video med automatisk transkodning för webbläsaruppspelning.
Plats och kartvy
Visar geotaggade foton på en interaktiv karta och grupperar dem automatiskt efter plats för geografisk navigering.
Varför köra PhotoPrism på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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