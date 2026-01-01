PhotoPrism är en integritetsfokuserad plattform för fotohantering som använder artificiell intelligens för att automatiskt klassificera, tagga och söka i hela din fotosamling. Ansiktsigenkänning, objektdetektering och platsbaserad organisering fungerar lokalt på din server — dina foton lämnar aldrig din hårdvara.

Att själva hosta PhotoPrism på din VPS ger dig ett kraftfullt alternativ till Google Photos och iCloud som skalar till miljontals bilder, stöder RAW-filer och 4K-video, och behåller varje minne under din fulla kontroll utan lagringsgränser från en tredjeparts prenumerationsplan.