Installera Beszel med en klicksinstallation.
Lättviktig plattform för serverövervakning med Docker-containerstatistik, historisk data och konfigurerbara varningar för din infrastruktur.
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Vad du kan bygga med Beszel
Beszel är en lättviktig serverövervakningsplattform som ger omfattande systemöversikt – CPU, minne, disk, nätverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-diskstatus och Docker- och Podman-statistik per container – utan resurskrävande fullständiga observerbarhetsstackar som Prometheus och Grafana. Byggd på PocketBase med en Go-backend, använder den en hubb-och-agent-arkitektur: hubben är värd för webbgränssnittet och lagrar historisk data, medan lättviktiga agenter körs på varje övervakad server för att samla in mätvärden.
Att själv hosta Beszel ger dig en övervakningshubb som är oberoende av de servrar den övervakar, så infrastrukturproblem är synliga även när enskilda system är under stress. Konfigurerbara varningar meddelar dig när tröskelvärden för CPU, minne, disk, bandbredd eller temperatur överskrids, och automatiska säkerhetskopior till lokal disk eller S3-kompatibel lagring skyddar din historiska prestandadata.
Viktiga funktioner i Beszel
Mått för Docker-containers
Spåra CPU-, minnes- och nätverksanvändning per container tillsammans med värdsystemets mätvärden, vilket ger dig en enhetlig översikt över både värden och dess containeriserade arbetsbelastningar.
Hubb- och agentarkitektur
Ett enda nav samlar data från obegränsat antal agenter som körs på fjärrservrar, vilket gör det enkelt att övervaka hela din flotta från en enda översikt.
Konfigurerbar avisering
Ange tröskelvärden för alla övervakade mätvärden — CPU-belastning, diskanvändning, temperatur, bandbredd — och ta emot aviseringar innan problem påverkar användarna.
Historisk datalagring
Hubbens databas lagrar prestandahistorik, vilket möjliggör långsiktig trendanalys och kapacitetsplanering utöver vad realtidsöversikter ensamma kan visa.
GPU- och S.M.A.R.T.-övervakning
Övervaka Nvidia-, AMD- och Intel-GPU-användning tillsammans med S.M.A.R.T.-data för diskens hälsa för att upptäcka maskinvaruförsämring innan det orsakar fel.
Varför köra Beszel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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