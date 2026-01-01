Beszel är en lättviktig serverövervakningsplattform som ger omfattande systemöversikt – CPU, minne, disk, nätverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-diskstatus och Docker- och Podman-statistik per container – utan resurskrävande fullständiga observerbarhetsstackar som Prometheus och Grafana. Byggd på PocketBase med en Go-backend, använder den en hubb-och-agent-arkitektur: hubben är värd för webbgränssnittet och lagrar historisk data, medan lättviktiga agenter körs på varje övervakad server för att samla in mätvärden.

Att själv hosta Beszel ger dig en övervakningshubb som är oberoende av de servrar den övervakar, så infrastrukturproblem är synliga även när enskilda system är under stress. Konfigurerbara varningar meddelar dig när tröskelvärden för CPU, minne, disk, bandbredd eller temperatur överskrids, och automatiska säkerhetskopior till lokal disk eller S3-kompatibel lagring skyddar din historiska prestandadata.