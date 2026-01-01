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Lättviktig plattform för serverövervakning med Docker-containerstatistik, historisk data och konfigurerbara varningar för din infrastruktur.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
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60,90  kr /mån
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KVM 8
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243,90  kr /mån
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Beszel

Beszel är en lättviktig serverövervakningsplattform som ger omfattande systemöversikt – CPU, minne, disk, nätverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-diskstatus och Docker- och Podman-statistik per container – utan resurskrävande fullständiga observerbarhetsstackar som Prometheus och Grafana. Byggd på PocketBase med en Go-backend, använder den en hubb-och-agent-arkitektur: hubben är värd för webbgränssnittet och lagrar historisk data, medan lättviktiga agenter körs på varje övervakad server för att samla in mätvärden.

Att själv hosta Beszel ger dig en övervakningshubb som är oberoende av de servrar den övervakar, så infrastrukturproblem är synliga även när enskilda system är under stress. Konfigurerbara varningar meddelar dig när tröskelvärden för CPU, minne, disk, bandbredd eller temperatur överskrids, och automatiska säkerhetskopior till lokal disk eller S3-kompatibel lagring skyddar din historiska prestandadata.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Beszel

Mått för Docker-containers

Spåra CPU-, minnes- och nätverksanvändning per container tillsammans med värdsystemets mätvärden, vilket ger dig en enhetlig översikt över både värden och dess containeriserade arbetsbelastningar.

Hubb- och agentarkitektur

Ett enda nav samlar data från obegränsat antal agenter som körs på fjärrservrar, vilket gör det enkelt att övervaka hela din flotta från en enda översikt.

Konfigurerbar avisering

Ange tröskelvärden för alla övervakade mätvärden — CPU-belastning, diskanvändning, temperatur, bandbredd — och ta emot aviseringar innan problem påverkar användarna.

Historisk datalagring

Hubbens databas lagrar prestandahistorik, vilket möjliggör långsiktig trendanalys och kapacitetsplanering utöver vad realtidsöversikter ensamma kan visa.

GPU- och S.M.A.R.T.-övervakning

Övervaka Nvidia-, AMD- och Intel-GPU-användning tillsammans med S.M.A.R.T.-data för diskens hälsa för att upptäcka maskinvaruförsämring innan det orsakar fel.

Varför köra Beszel på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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