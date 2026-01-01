Parseable är en öppen källkods-datalagring för observerbarhet, byggd för loggar, mätvärden och spår. Skriven i Rust och lagrar data i Apache Parquet, hanterar den stora mängder telemetridata till en bråkdel av kostnaden för traditionella system för logghantering, samtidigt som den håller frågeprestandan snabb genom smart cachning och kolumnlagring.

Att själv hosta Parseable på en VPS ger dig en komplett backend för observerbarhet under din egen kontroll: ett HTTP-ingestions-API kompatibelt med OpenTelemetry, en inbyggd frågemotor med SQL-stöd, instrumentpaneler, varningar och rollbaserad åtkomst – allt utan avgifter per GB för datainmatning, leverantörslåsning eller att skicka känslig loggdata till tredjeparts SaaS-leverantörer.