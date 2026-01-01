Installera Parseable med ett klick.
Högpresterande observerbarhetsdatasjö för loggar, mätvärden och spår, byggd i Rust ovanpå Apache Parquet.
Välj en VPS-prenumeration för Parseable
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Parseable
Parseable är en öppen källkods-datalagring för observerbarhet, byggd för loggar, mätvärden och spår. Skriven i Rust och lagrar data i Apache Parquet, hanterar den stora mängder telemetridata till en bråkdel av kostnaden för traditionella system för logghantering, samtidigt som den håller frågeprestandan snabb genom smart cachning och kolumnlagring.
Att själv hosta Parseable på en VPS ger dig en komplett backend för observerbarhet under din egen kontroll: ett HTTP-ingestions-API kompatibelt med OpenTelemetry, en inbyggd frågemotor med SQL-stöd, instrumentpaneler, varningar och rollbaserad åtkomst – allt utan avgifter per GB för datainmatning, leverantörslåsning eller att skicka känslig loggdata till tredjeparts SaaS-leverantörer.
Viktiga funktioner i Parseable
Parquet-nativ lagring
Lagra intagna händelser som kolumnbaserade Apache Parquet-filer för snabba analysfrågor och kraftig komprimering jämfört med rå JSON.
OpenTelemetry redo
Acceptera loggar, mätvärden och spårningar över OpenTelemetry-protokollet så att befintliga insamlare och SDK:er kan skicka data utan kodändringar.
SQL-frågemotor
Fråga telemetri med välbekant ANSI SQL över valfritt tidsintervall, med svarstider på under en sekund för indexerade fält och partitionerade skanningar.
Inbyggda översikter
Bygg interaktiva instrumentpaneler och sparade frågor direkt i Parseable utan att behöva koppla på ett separat visualiseringsverktyg.
Varningar och RBAC
Definiera tröskelbaserade aviseringar på loggströmmar och ge team begränsad åtkomst via rollbaserad åtkomstkontroll på strömmar och klienter.
Kostnadseffektiv bibehållning
Smart cache och nivåindelad lagring håller den senaste datan snabbt åtkomlig för frågor. Äldre partitioner förblir komprimerade på disk för långvarig lagring.
Varför köra Parseable på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.