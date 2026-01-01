Webbläsarbaserad IMAP-webbmejlklient med ett skrivbordsliknande gränssnitt för att läsa, skriva och organisera e-post.
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Vad du kan bygga med Roundcube
Roundcube är en långvarig webbmejlklient med öppen källkod som används av webbhotell, universitet och självhostare för att ge alla IMAP-brevlådor ett snabbt, modernt webbgränssnitt. Den ansluter till dina befintliga IMAP- och SMTP-servrar — den är inte en mejlserver i sig — vilket innebär att du behåller din nuvarande mejlleverantör samtidigt som du får ett polerat, anpassningsbart gränssnitt med dra-och-släpp-hantering av mappar, trådade konversationer, kontakter och ett plugin-system.
Att själv hosta Roundcube på din egen VPS håller webbmejlsessioner, adressböcker och användarinställningar på infrastruktur som du kontrollerar, bort från tredjeparts webbmejltjänster som profilerar trafik eller begränsar kontofunktioner.
Viktiga funktioner i Roundcube
IMAP-webbmejlklient
Ansluter till vilken IMAP- och SMTP-server som helst så att du kan använda Roundcube som ett gränssnitt för en befintlig brevlåda utan att migrera konton.
Responsivt elastiskt tema
Standardgränssnittet för Elastic anpassar sig till dator-, surfplatte- och telefonskärmar, och ger en naturlig upplevelse på alla enheter.
Inbyggd adressbok
Hantera personliga och delade kontakter, kontaktgrupper och LDAP-kataloger tillsammans med dina meddelanden utan att lämna inkorgen.
Plugin-ekosystem
Utöka funktionaliteten med tillägg för managesieve-filter, tvåfaktorsautentisering, kalendrar, kryptering och mer.
Trådade konversationer
Gruppera relaterade meddelanden i konversationstrådar med fulltextsökning och snabbfilter för att hålla upptagna inkorgar hanterbara.
Flerspråksstöd
Levereras med översättningar på över 70 språk och stöder språk- och tidszonsinställningar per användare direkt.
Varför köra Roundcube på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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