Roundcube är en långvarig webbmejlklient med öppen källkod som används av webbhotell, universitet och självhostare för att ge alla IMAP-brevlådor ett snabbt, modernt webbgränssnitt. Den ansluter till dina befintliga IMAP- och SMTP-servrar — den är inte en mejlserver i sig — vilket innebär att du behåller din nuvarande mejlleverantör samtidigt som du får ett polerat, anpassningsbart gränssnitt med dra-och-släpp-hantering av mappar, trådade konversationer, kontakter och ett plugin-system.

Att själv hosta Roundcube på din egen VPS håller webbmejlsessioner, adressböcker och användarinställningar på infrastruktur som du kontrollerar, bort från tredjeparts webbmejltjänster som profilerar trafik eller begränsar kontofunktioner.