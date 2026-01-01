Installera LiteLLM med ett klick.
En enhetlig AI-gateway som erbjuder OpenAI-kompatibel API-åtkomst till över 100 LLM:er från valfri leverantör.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LiteLLM
LiteLLM är en AI-gateway med öppen källkod som ger varje LLM samma OpenAI-kompatibla API, så att dina applikationer kan växla mellan OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock och över 100 andra leverantörer utan kodändringar. Den hanterar lastbalansering, automatisk redundans, hantering av virtuella API-nycklar, kostnadsspårning och hastighetsbegränsning från ett enda administratörsgränssnitt.
Att själv hosta LiteLLM håller dina API-nycklar och användningsdata inom din egen infrastruktur, eliminerar strypning och hastighetsbegränsningar från delade proxytjänster, och ger ditt team en central kontrollplan för all LLM-användning — vilket är avgörande för organisationer som hanterar AI-kostnader och efterlevnad i stor skala.
Viktiga funktioner i LiteLLM
100+ LLM-leverantörer
Få åtkomst till OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock och dussintals fler via en enda enhetlig API-slutpunkt.
Lastbalansering och felsäkring
Distribuera förfrågningar över flera leverantörer och växla automatiskt över till säkerhetskopior när en leverantör är otillgänglig.
Utgiftsspårning och budgetar
Övervaka LLM-kostnader i realtid och sätt budgetgränser per användare eller per team för att förhindra att API-utgifterna skenar.
Virtuell nyckelhantering
Utfärda virtuella API-nycklar med begränsad omfattning till team och applikationer med detaljerade åtkomstkontroller och användningsspårning.
Avancerad routing
Dirigera förfrågningar efter kostnad, latens eller anpassade regler för att alltid använda den bästa modellen för varje typ av förfrågan.
Varför köra LiteLLM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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