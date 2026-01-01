LiteLLM är en AI-gateway med öppen källkod som ger varje LLM samma OpenAI-kompatibla API, så att dina applikationer kan växla mellan OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock och över 100 andra leverantörer utan kodändringar. Den hanterar lastbalansering, automatisk redundans, hantering av virtuella API-nycklar, kostnadsspårning och hastighetsbegränsning från ett enda administratörsgränssnitt.

Att själv hosta LiteLLM håller dina API-nycklar och användningsdata inom din egen infrastruktur, eliminerar strypning och hastighetsbegränsningar från delade proxytjänster, och ger ditt team en central kontrollplan för all LLM-användning — vilket är avgörande för organisationer som hanterar AI-kostnader och efterlevnad i stor skala.