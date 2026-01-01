Installera Checkmate med enklicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för serverövervakning som spårar drifttid, prestanda och infrastrukturhälsa i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Checkmate
Checkmate är en serverövervakningsapplikation med öppen källkod som spårar drifttid, prestanda och hälsa över dina servrar och tjänster från en enda webbaserad översikt. Den erbjuder konfigurerbara hälsokontroller, realtidsvarningar, historisk trendanalys, Google PageSpeed Insights-integration och Docker-containerövervakning – allt utan att förlita sig på en betald SaaS-övervakningstjänst.
Genom att driftsätta Checkmate på en dedikerad VPS håller du din övervakningsinfrastruktur oberoende av de system den övervakar, vilket förhindrar att ett enda avbrott slår ut både din applikation och din förmåga att upptäcka det.
Viktiga funktioner i Checkmate
Drifttidsövervakning i realtid
Kontrollerar kontinuerligt dina servrar och tjänster så att du vet i samma ögonblick som något slutar fungera, inte efter att användare börjar klaga.
E-postaviseringar vid driftstopp
Skickar omedelbara meddelanden när tjänster slutar fungera och när de fungerar igen, vilket håller ditt team informerat utan att manuellt behöva kontrollera översikten.
PageSpeed-integration
Hämtar Google PageSpeed Insights-mätvärden tillsammans med drifttidsdata så att du kan spåra både tillgänglighet och användarupplevd prestanda på ett ställe.
Docker Containerövervakning
Övervakar containerbaserade applikationer via Docker-socketåtkomst och ger samtidigt insyn i både hälsa på värdnivå och containernivå.
Historisk trendanalys
Lagrar drifttidshistorik över tid så att du kan identifiera återkommande avbrott, mäta SLA-efterlevnad och motivera investeringar i infrastruktur.
Varför köra Checkmate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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