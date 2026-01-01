Checkmate är en serverövervakningsapplikation med öppen källkod som spårar drifttid, prestanda och hälsa över dina servrar och tjänster från en enda webbaserad översikt. Den erbjuder konfigurerbara hälsokontroller, realtidsvarningar, historisk trendanalys, Google PageSpeed Insights-integration och Docker-containerövervakning – allt utan att förlita sig på en betald SaaS-övervakningstjänst.

Genom att driftsätta Checkmate på en dedikerad VPS håller du din övervakningsinfrastruktur oberoende av de system den övervakar, vilket förhindrar att ett enda avbrott slår ut både din applikation och din förmåga att upptäcka det.